Millonarios queda debiendo ante São Paulo: tabla de posiciones en el grupo C de Sudamericana

Este martes, 28 de abril de 2026, Millonarios empató 0-0 con São Paulo por la tercera fecha del grupo C en la Copa Sudamericana 2026. El compromiso se desarrolló en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Había mucha expectativa respecto a lo que Millonarios pudiera hacer o no ante São Paulo, y más porque el elenco brasileño arribaba a la capital de la República con varias bajas. Sin embargo, el embajador no pudo romper el cero.

Esto deja como líder del grupo B a São Paulo con siete puntos. Segundo asoma Millonarios con cuatro unidades, tercero O’Higgins con tres y cuarto Boston River, que no ha sumado nada en lo que va del torneo.

Cabe recordar que estas posiciones son parciales, hasta que se conozca el resultado final entre O’Higgins y Boston River por la misma tercera fecha. Dichos equipos jugarán en Chile, siendo un duelo clave en la zona.

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Millonarios queda comprometido

Aunque sea un empate ante un rival de peso, como São Paulo, no deja de generar ruido que Millonarios no pudo sumar de a tres. Así acaba la primera vuelta de esta fase de grupos de Sudamericana para el embajador; con una derrota, un triunfo y un empate.

Un empate que sabe algo amargo para Millonarios, ante São Paulo, en Copa Sudamericana. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Fabián Bustos y sus dirigidos se concentran en lo que viene, pero saben que el panorama es complejo y más dependiendo de otros resultados. Eso, sumado a la incertidumbre que vive el embajador en liga, donde no sabe si entra a playoffs o no.

El próximo partido de Millonarios será el domingo 3 de mayo ante Alianza FC en Valledupar. Están obligados a ganar si quieren entrar a playoffs, y ya luego de ese compromiso, volverán a poner el foco en la Sudamericana.

Para el 7 de mayo, Millonarios tiene programado visitar a Boston River en Uruguay por la cuarta fecha del grupo en Copa Sudamericana. El panorama es claro: los embajadores deben ganar sí o sí con miras a seguir con vida en el torneo continental.

Cabe recordar que en Copa Sudamericana clasifica directamente a octavos de final el líder de cada grupo, mientras que los segundos tienen la chance de jugar una llave de eliminatoria contra algún tercero de grupo en Libertadores.

La obligación está sobre Millonarios y sus esperanzas de volver a tener una buena participación a nivel internacional. Algo que tiene pendiente hace bastante tiempo, y le ha despertado críticas de todo tipo.

En datos, el empate de Millonarios ante São Paulo demuestra que el albiazul lo intentó en varios tramos, tuvo mayor posesión de balón y remató más veces al arco que su rival. Sin embargo, la falta de puntería o el buen desempeño de la defensa y el guardameta tricolor impidieron que se rompiera el cero.

No quiere decir que São Paulo no lo intentara; al contrario, asustó varias veces a Millonarios, y más con un par de salidas inseguras del portero del cuadro capitalino, Diego Novoa. De hecho, hasta el defensor albiazul, Carlos Sarabia, sacó un balón de la línea.

Los miles de hinchas de Millonarios, en Bogotá, se deleitaron con un espectáculo de talla internacional que acaba siendo coyuntural para el grupo C.