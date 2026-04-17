Dimayor no accede y Millonarios pierde a Diego Novoa: decisión final confirma dura sanción

En horas de la noche de este viernes, 17 de abril, Dimayor publicó la resolución No. 040 de 2026 donde, entre varias decisiones, confirma la dura sanción sobre el portero de Millonarios, Diego Novoa: seis fechas de suspensión y multa de $1.925.995.

A través de la Resolución No. 040 de 2026, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/Xl3fz7vmTG#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/Iv2xF6pojO — DIMAYOR (@Dimayor) April 18, 2026

Cabe recordar que el pasado 13 de abril, Dimayor publicó la resolución No 037 de 2026, donde “decidió sancionar al señor Diego Alejandro Novoa Urrego, jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A., con suspensión de seis (6) fechas y multa de treinta y tres (33) Salarios Mínimos Diarios, equivalentes a un millón novecientos veinticinco mil novecientos noventa y cinco pesos ($1.925.995), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 63 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el túnel de acceso a los camerinos, tras la finalización del partido disputado por la 11.ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club y el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A.“.

La sanción a Novoa fue con base en una presunta agresión del portero de Millonarios sobre el futbolista de Boyacá Chicó, Jacobo Pimentel, el 14 de marzo. Esto en el marco del encuentro entre ajedrezados y embajadores en Tunja, por la fecha 11 de la Liga BetPlay, que ganó el cuadro boyacense por 2-1.

Según el informe de Dimayor en su resolución No. 037 de 2026, Diego Novoa habría iniciado una presunta agresión sobre Jacobo Pimentel con un puño y un objeto contundente. Después, otros jugadores de Millonarios habrían seguido el supuesto ataque.

De hecho, Dimayor tomó el testimonio del Secretario Técnico para la Comisión Local de Tunja, señor Andrés Fernando Suárez Lizarazo, quien, afirman, presenció los hechos y hasta intervino para proteger a Jacobo Pimentel.

Jacobo Pimentel habría sido golpeado por rivales de Millonarios al término del juego en Tunja Foto: Captura a fotos del Gol Caracol y Colprensa

A la sanción de Dimayor sobre Diego Novoa procedía recurso de reposición y apelación. Millonarios lo hizo, pero el ente del Fútbol Profesional Colombiano ratificó su decisión.

La Fiscalía cita a figura de Millonarios tras las graves denuncias de Boyacá Chicó por la agresión a Pimentel

Dimayor mantiene la sanción sobre Diego Novoa

La resolución No. 040 de 2026 de Dimayor es bastante extensa en contenido y fue publicada en la web oficial de la entidad. Allí referencian el recurso de reposición de Millonarios, pero se mantienen en continuar con la sanción de Novoa.

“El Comité decidió no reponer la decisión contenida en el artículo 1° de la Resolución No. 037 de 2026 y consecuencia de ello confirmar la decisión de ‘Sancionar, al señor Diego Alejandro Novoa Urrego , jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”) con suspensión de seis (6) fechas y multa de treinta y tres (33) Salarios Mínimos Diarios, equivalentes a un millón novecientos veinticinco mil novecientos noventa y cinco pesos ($1.925.995) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 63 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 11.ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club y el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A’“, escribe Dimayor.

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MILLONARIOS

Como se anticipó, la estrategia legal de Ⓜ️ va enfocada en la apelación que se presentó hace días. Era de conocimiento que la reposición no iba a generar ningún cambio. Ahora se busca la reducción de la sanción porque… pic.twitter.com/ReSs3qrZQZ — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) April 18, 2026

Y aclaran: “Lo anterior, al considerar el Comité que no existen dudas sobre la autoría material de los hechos objeto de sanción, así como tampoco se acreditaron circunstancias que pudieran advertir una posible vulneración al debido proceso; por lo tanto, la decisión recurrida no puede ser objeto de modificación por esta autoridad”.