Sancionaron a Mauro Silveira en plena final de Junior vs. Nacional: esto dice el reglamento

Mauro Silveira, arquero del Junior de Barranquilla, tendrá que pagar una fecha de sanción por acumulación de amarillas tras la amonestación que recibió en la final (ida) de la Liga BetPlay 2026-I contra Atlético Nacional.

Afortunadamente, el uruguayo podrá estar convocado para el partido de vuelta del próximo lunes en el Atanasio Girardot.

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Y es que el reglamento hace una excepción a la norma cuando se trata de fases finales. La fecha de sanción la tendrá que cumplir en el siguiente partido del próximo torneo, es decir, en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II.

Dicha ley no se aplica solo en el caso de Junior vs. Nacional, sino en todas las finales de todos los torneos organizados por Dimayor: Copa Colombia, Torneo BetPlay, Superliga y Liga Femenina, aunque no funciona cuando se trata de tarjetas rojas.

Mauro Silveira, arquero titular de Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa

El apartado 3 del artículo 54 establece que “en los Campeonatos organizados por la FCF o DIMAYOR, la suspensión automática generada de manera posterior a cinco (5) amonestaciones durante cinco (5) partidos consecutivos o acumulativos sin mediar expulsión, no se cumplirá cuando coincida con partidos correspondientes a la fecha o fechas de la final de la respectiva competición“.

“La sanción deberá cumplirse en el siguiente partido oficial, luego de la finalización de el o los partidos de la final”, añade el reglamento.

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Silveira puede respirar tranquilo porque estará sobre el terreno de juego defendiendo el arco del Junior de Barranquilla, que tiene una ventaja de tres goles en el marcador global y acaricia la estrella número 12 de su historia en el fútbol profesional colombiano.

Atlético Nacional vs. Junior: fecha y hora del partido de vuelta

Para hacerlo necesita conservar la ventaja en el partido de vuelta programado para este lunes festivo, 8 de junio, a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia).

Atlético Nacional ha convocado a toda su hinchada para alentar y creer en la remontada. Aquellos hinchas que no quieran asistir al estadio y ya tengan su boleta comprada, pueden pedir la devolución del dinero en la página oficial.

El plantel de jugadores, encabezado por Alfredo Morelos, está convencido de darle la vuelta a la serie y terminar el semestre con una alegría para su afición.

Nacional partía como favorito en esta final por su excelente rendimiento a lo largo del campeonato, sin embargo, se estrelló con una pared en Barranquilla. Bryan Castrillón y Luis Fernando Muriel (2) fueron los autores de los goles en el Estadio Romelio Martínez.

Pero el FPC está acostumbrado a dar sorpresas y todavía quedan 90 minutos por escribir en la capital antioqueña, donde la ilusión crece mientras se acerca el partido.