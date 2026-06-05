Estremecedor relato de Iván René Valenciano por dura enfermedad que padece: “es lo único”

Iván René Valenciano reveló que padece de “Cáncer en la sangre”. En una entrevista reciente, desde Estados Unidos, el exjugador de la Selección Colombia e ídolo de Junior lo contó.

Hace algunos meses se había hablado del exjugador por algunos quebrantos de salud, pero esta vez ya se certificó que el ‘Bombadero’ padece de dicho mal en su cuerpo.

Fue el actor Aco Pérez quien tuvo la charla con Iván René. En ella, el exdeportista relató cómo han pasado sus últimos meses, a la par de dar a conocer que pronto entrará en tratamiento para hacerle frente a dicho dictamen.

Doloroso testimonio el que entregó “El Bombardero“ Iván René Valenciano en el Podcast “El Mundo de Aco“ @aco_perez. Dios y la ciencia médica le ayuden a superar el cáncer al gran goleador. pic.twitter.com/HzsWU8z5ea — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) June 5, 2026

“Luchando con un cáncer, eso es lo único...”, confesó tras resoplar antes de dar la respuesta a quien lo entrevistaba.

Posterior a eso, dio a conocer que su actualidad se tornar alrededor de buscar la solución a esa enfermedad: “Es la lucha que tengo en estos momentos”.

Al parecer, la forma en la que Valenciano ha decidido enfrentar dicho cáncer es una alejada de la tristeza: “Es un reto, me da la posibilidad de pelear la vida y no de destruirla”.

Iván René Valenciano en su época de jugador de la Selección Colombia. Foto: COLPRENSA

Para el exjugador de fútbol no es algo sencillo, pero hace parte de una prueba de su ida que busca ganar: “Cuando apareció eso, ese es el reto”.

Sobre las asistencias médicas para dar manejo, Iván manifestó que pronto estará entregándose a los galenos para su cuidado: “Voy a desaparecer de la parte pública porqué voy a entrar en tratamiento en Estados Unidos”.

“Cáncer de sangre, no tengo leucemia”, aclaró del dictamen que le dieron.

Estado de salud de Iván René Valenciano no es alentador: SEMANA conoció detalle que preocupa

Selección Colombia “eliminada”

En la misma charla extensa de más de una hora, quien entrevistó a Iván René tuvo tiempo de consultarle por temas deportivos. Uno que no podía pasar por alto era la Selección Colombia.

Por lo visto en los últimos meses de la Tricolor, el exatacante de extenso conocimiento no tuvo contemplación y vaticinó: “Eliminada, no me da chance”.

Selección Colombia en el amistoso ante Costa Rica previo al Mundial 2026 Foto: SEMANA

🔴 Simulador del Mundial 2026 |Arme el fixture completo y defina a su campeón

Para Valenciano el equipo nacional podrá pasar de primera fase, pero luego se va a quedar en dieciseisavos, sin importante el rival que le toque: “En el grupo que estamos va a clasificar. Como malo de tercero”.

Haciendo un análisis corto, pero contundente, zanjó: “Croacia y Francia te paseó... se reían en el banco y Colombia no tenía las herramientas, ni los argumentos para poder competir”.

“En la siguiente fase te vas a enfrentar con un equipo europeo”, anticipó de lo que será ir tras la fase de grupos con Croacia o Inglaterra, posible contrarios ya en fases finales.

La Selección Colombia llegó a San Diego y los hinchas se llevaron una decepción: “Qué tristeza”

También el ‘Bombardero’ dio a conocer que estará presente en la Copa del Mundo como comentarista. Allí ya avisó que no tendrá contemplación con quienes considere necesite criticar.

“Desde el punto analítico tú sabes cuando juegas bien, mal y más o menos”, indicó.

“No soy amigo tuyo si eres entrenador. Si yo estoy de este lado te voy a criticar y lo digo sin censura”, fue su aviso para alguno que se pueda sentir molesto una vez hable.