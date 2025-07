Hospitalizan a Iván René Valenciano: se supo gravedad de su estado de salud

Valenciano y parte de su vida

“Vicio, nunca. No he metido droga. Lo único es medicamento psiquiátrico por el insomnio. De resto, soy mamador de ron todo lo que quieras, la fábrica de licores completa me la he tomado sin ningún tipo de inconveniente. Eso sí, lo reconozco. La gente cree que me ofende por decirme borrachón. Se han inventado que me dieron 50.000 barras para perico. Jamás. Cuando jugaba fútbol hacían prueba de dopingy nunca tuve un escándalo en ese sentido. Más bien por el ron, el chicharrón, comer pizza, hamburguesa", dijo a esta casa periodística.