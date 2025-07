Así reaccionó Carlos Antonio Vélez tras la delicada denuncia de Hugo Rodallega: soltó sablazo

“Muchos jugadores de la Selección Colombia en los mundiales fueron llamados para ser vendidos , obviamente no puedo decir los nombres. Yo soy futbolista, tengo muchos años en esto, muchos contactos y uno al final se entera de todo”, dijo en entrevista con Ricardo Arce.

Rodallega, añadió: “Es lamentable que eso haya tenido que suceder, porque la escogencia de los jugadores para ir a representar a un país en un mundial debería ser la más adecuada y no por negocios”.

“El no haber estado en un Mundial, sin decirlo en contra de los colegas que sí lo pudieron hacer, pero hoy en día me pongo a ver la lista de 2014 y 2018, que era donde yo podía estar, y hay 10-12 jugadores que no estaban en mejor nivel que yo. Ahí hubo algo diferente”, agregó haciendo una seña de dinero con sus dedos.