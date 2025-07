Hugo Rodallega destapa ‘olla podrida’ de Selección Colombia: tiró recado a más de uno

Actualmente, las cosas no marchan en lo deportivo, pues a falta de dos jornadas para el término formal de las Eliminatorias, no se ha logrado certificar el cupo al Mundial United 2026.

El mencionado no olvida lo sucedido en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde el cuerpo técnico en cabeza de José Pékerman y como asistente Néstor Lorenzo, lo borró por completo de Selección.

“Hice una entrevista con un periodista argentino. Me pregunta, te consideras el mejor jugador del campeonato”, relató.

Después de ello, Rodallega dijo: “Yo no me consideró el mejor jugador, pero sí el mejor goleador. No, soy el mejor goleador del Sudamericano”.