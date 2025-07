Hugo Rodallega le da la vuelta al mundo. El experimentado delantero de 39 años, al servicio de Independiente Santa Fe, anotó el 2-1 final sobre Medellín, lesionado, y eso significó la décima estrella para el león capitalino. Su hazaña ha ocupado lugares de medios muy importantes en todo el planeta.

Rodallega admitió que pensó en retirarse del fútbol después de la final de su club, Santa Fe, contra Medellín. No obstante, reveló que sus compañeros lo invitaron a seguir como capitán del león.

La carrera de Hugo Rodallega es bastante larga. Prestó sus servicios en Inglaterra, Turquía, Brasil, entre otros. Sin embargo, nunca fue llamado a la Selección Colombia cuando esta era dirigida por José Néstor Pékerman (2012-2018).

José Pékerman fue técnico de Colombia hasta 2018. | Foto: PA Images via Getty Images

¿Por qué José Néstor Pékerman no llamó a Hugo Rodallega a Selección Colombia?

Entre 2012 y 2018, Rodallega se consagró como figura en Wigan, Fulham y Akhisar. Sin embargo, las actuaciones allí no le alcanzaron para que José Pékerman se fijara en él y lo llamara a Selección Colombia. Por tanto, lo dejó fuera del combinado nacional.

¿Qué hay detrás del borrón de Pékerman al hoy referente de Santa Fe? El mismo Hugo lo contó, en diálogo con Gol Caracol, y reveló que, desde su percepción, eso venía de muchos años atrás. Concretamente en 2005, cuando fue goleador del Sudamericano Sub-20, y le parece que eso no gustó en el cuerpo técnico de la Selección Argentina, al que pertenecía Pékerman.

“Esas decisiones que tomó, yo creo que tenían una base, y va a ser desde aquel 2005, por allá, que nosotros ganamos aquel Sudamericano (...) si no estoy mal, Pékerman no era el entrenador de esa selección (Argentina), era Hugo Tocalli, pero Pékerman hacía parte del cuerpo técnico, no sé qué cargo tenía. En el Mundial de Holanda (Sub-20, 2005), donde Argentina fue campeón, que nos eliminó a nosotros en cuartos de final creo, en el último minuto del segundo tiempo extra”, arrancó afirmando Hugo.

Luego, siguió: “Cuando ellos ganan ese partido, en ese momento fue cuando Lara (Eduardo) tomó la decisión de no ponerme a jugar. Fue algo sorprendente, yo todavía me lo pregunto. Cuando ellos ganan, y están celebrando, nosotros habíamos ganado el Sudamericano y tenían como esa espinita, pero fue muy raro porque en el Sudamericano yo no les dije nada”.

Hugo destapó que en el Mundial de Holanda, parte del cuerpo técnico argentino le celebró de frente la victoria sobre la Selección Colombia que él integraba.

Hugo Rodallega con el trofeo de máximo goleador en el Sudamericano Sub-20 de 2005. | Foto: Colprensa - El Colombiano.

“Nunca me metí con ellos. Nos enfrentamos con Argentina en el Sudamericano, y las dos veces que nos enfrentamos, empatamos. Nunca hubo una burla, nunca hubo nada. Pero en el Mundial ellos tenían algo contra mi, no sé si fue porque yo fui el goleador de ese Sudamericano, o porque fuimos campeones, o porque me destaqué, no sé... Pero ese día tengo la imagen del cuerpo técnico, jugadores no tanto, pero la gente que estaba del cuerpo técnico, la mayoría, vinieron a señalarme y celebrarme. ¿Por qué? No sé”, afirmó el goleador.