Medellín gana y se mete en la pelea por los ‘playoffs’: así va la fecha 18 en la Liga Betplay

La noche de este sábado, 25 de abril de 2026, dejó muchas expectativas de cara al último tramo del torneo de apertura de la Liga Betplay 2026-I, donde varios equipos del campeonato colombiano disputan los últimos cupos para ingresar a los playoffs.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: resultado del Cali vs. América mueve los ocho

Entre los conjuntos que desean añadir una nueva estrella a su palmarés se encuentra Independiente Medellín, que venció por la mínima diferencia a Fortaleza por 1-0 en el estadio de Ditaires, en Itagüí.

El encuentro, que presentó pocas emociones y llegadas a los arcos rivales, tuvo un cambio en los últimos tramos del juego, cuando, tras una secuencia de rebotes en la portería del conjunto bogotano, apareció en el minuto 86 el extremo de 31 años Yony González, quien definió con pierna izquierda y le otorgó la victoria al equipo rojo.

Por medio de este resultado, el conjunto liderado de manera interina por Sebastián Botero llega a un total de 26 puntos en 18 partidos disputados, ocupando de manera parcial el noveno lugar de la clasificación general con probabilidades de estar en los últimos cupos de camino a los playoffs.

Se encuentra detrás del Deportivo Cali, que tiene la misma cantidad de puntos que el equipo rojo, pero que lo supera en diferencia de goles por 2 tantos.

En cuanto a Fortaleza, el equipo ya se encuentra sin probabilidades de ingresar a los primeros ocho en el torneo, al encontrarse en la posición 15 con 19 puntos registrados.

Independiente Medellín debe ganar el próximo partido de la última fecha de la Liga Betplay para buscar una casilla en los play-offs Foto: Prensa Independiente Medellín - API

“El grupo viene por la senda de la victoria, esperemos seguir así y nos queda un partido para buscar ese sueño de clasificar. El equipo se entregó; hay que resaltar eso. Gracias a Dios, se consiguieron los 3 puntos. Ahora a descansar porque viene un partido difícil en Libertadores”, comentó el jugador del Independiente Medellín, Yony González, luego del encuentro

El próximo encuentro del ‘Poderoso de la Montaña’ se llevará a cabo en el Atanasio Girardot contra Águilas Doradas por la fecha 19. Por el momento no se ha definido el horario por parte de la Dimayor.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I

Atlético Nacional se mantiene como el líder de la tabla a pesar de su derrota ante el Deportivo Pereira con 40 puntos. Pasto es el segundo con 34 unidades y le sigue el Junior de Barranquilla con 31.

Tolima y América de Cali se encuentran en las posiciones 4 y 5, respectivamente, con 30 puntos ambos, desempatados por solamente una diferencia de gol.

Los tres últimos que llenan parcialmente la tabla de los ocho son Once Caldas, Santa Fe y Deportivo Cali. Equipos como Independiente Medellín, Millonarios, Inter de Bogotá y Bucaramanga se encuentran afuera de los clasificados. No obstante, estos equipos presentan probabilidades de ingresar a los playoffs si suman los puntos necesarios para subir las casillas.

Resultados de la fecha 18 de la Liga Betplay 2026-I y partidos por disputar

Jueves, 23 de abril

Deportivo Pasto 1 - 2 Santa Fe

Millonarios 2 - 0 Deportes Tolima

Viernes, 24 de abril

Cúcuta Deportivo 1 - 1 Junior de Barranquilla

Sábado, 25 de abril

Atlético Bucaramanga 2 - 2 Jaguares

Deportivo Pereira 1 - 0 Atlético Nacional

Deportivo Cali 1 - 0 América de Cali

Deportivo Independiente Medellín 1 - 0 Fortaleza

Domingo, 26 de abril