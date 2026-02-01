Feroz rechazo de la hinchada de Millonarios hizo que un jugador se fuera: pasado en Nacional influyó

En el mundo del fútbol es bastante común ver que las rivalidades entre equipos terminen yendo más allá de la pasión. En el caso de Colombia, dos clubes tradicionales que despiertan todo tipo de sentimientos son Millonarios y Atlético Nacional.

Si un jugador pasa de Millonarios a Nacional, o viceversa, genera comentarios y reacciones que terminan siendo noticia. Una bastante mediática fue en 2012, cuando el atacante Orlando Berrío pasó del verde de Antioquia al albiazul.

Orlando Berrío cuando jugaba para Millonarios en 2012. Foto: COLPRENSA / CHRISTIAN CASTILLO

La estancia de Berrío en Millonarios fue corta, pero acabó siendo significativa. Hoy, 13 años después, Orlando, como exjugador de fútbol, se tomó los micrófonos y contó lo difícil que fue el paso desde Nacional al equipo de la capital de la República.

“Desde que llegué a Millonarios me sentí atacado”

En 2012, Orlando Berrío necesitaba minutos y contó que el técnico venezolano Richard Páez, que dirigió a Millonarios a principios de ese año, le abrió las puertas en el embajador. Sin embargo, a los hinchas capitalinos no les cayó bien su pasado en Nacional.

“Siento rechazo de los hinchas desde que se dio el paso. En Millonarios no me fue bien, me fue mal y de golpe quería callar bocas. Eso, al final te juega en contra. Varias personas me decían: ‘eres hincha de Nacional, qué haces acá’”, dijo Berrío en diálogo el periodistas Óscar Ostos en Gol Caracol.

Y añadió: “Era joven y no estaba preparado para eso. A los seis meses digo que me iba y fue lo mejor para todos, no me sentía bien, la mayoría no quería que estuviera allá. Entonces no había caso”.

Se puede decir que la resistencia por parte de la hinchada de Millonarios, hacia Orlando Berrío, influyó bastante en que el jugador no prosperara en la capital de la República. Luego, el destino le tenía preparadas otras cosas al atacante.

“Me silbaban desde que mencionaban mi nombre en los altavoces del estadio. Todos sentimos de diferente manera y a mí todo eso me molestó, principalmente que no me dieran la oportunidad. Incluso, en el aeropuerto una persona ya me hacía comentarios en contra, cuando no había ni firmado”, agregó Berrío.

Orlando Berrío jugando en Atlético Nacional en el Mundial de Clubes 2016. Foto: FIFA via Getty Images

Después, Orlando tuvo pasos por Patriotas, Atlético Nacional, Flamengo y otros equipos del fútbol internacional. Integró la nómina campeona del verde de Antioquia en la Copa Libertadores 2016, y en su palmarés también aparecen ligas y copas, tanto en Colombia como en el balompié brasileño.