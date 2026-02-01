Deportes

Feroz rechazo de la hinchada de Millonarios hizo que un jugador se fuera: pasado en Nacional influyó

Se trata de una historia que remonta al año 2012, y que se volvió bastante mediática. Otro guion digno de la gran rivalidad entre Millonarios y Nacional.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
1 de febrero de 2026, 11:45 a. m.
Plantel de Millonarios en 2012.
Plantel de Millonarios en 2012. Foto: Colprensa – Mauricio Alvarado

En el mundo del fútbol es bastante común ver que las rivalidades entre equipos terminen yendo más allá de la pasión. En el caso de Colombia, dos clubes tradicionales que despiertan todo tipo de sentimientos son Millonarios y Atlético Nacional.

Si un jugador pasa de Millonarios a Nacional, o viceversa, genera comentarios y reacciones que terminan siendo noticia. Una bastante mediática fue en 2012, cuando el atacante Orlando Berrío pasó del verde de Antioquia al albiazul.

Orlando Berrío cuando jugaba para Millonarios en 2012.
Orlando Berrío cuando jugaba para Millonarios en 2012. Foto: COLPRENSA / CHRISTIAN CASTILLO

La estancia de Berrío en Millonarios fue corta, pero acabó siendo significativa. Hoy, 13 años después, Orlando, como exjugador de fútbol, se tomó los micrófonos y contó lo difícil que fue el paso desde Nacional al equipo de la capital de la República.

“Desde que llegué a Millonarios me sentí atacado”

En 2012, Orlando Berrío necesitaba minutos y contó que el técnico venezolano Richard Páez, que dirigió a Millonarios a principios de ese año, le abrió las puertas en el embajador. Sin embargo, a los hinchas capitalinos no les cayó bien su pasado en Nacional.

Deportes

Nuevo rey: Carlos Alcaraz remontó a Novak Djokovic y ganó el Australian Open 2026

Deportes

El afortunado jugador de Atlético Nacional que se quedó con la camiseta de Messi: la merecía

Deportes

La reacción del DT del Hamburgo por el gol de Luis Díaz que les metió presión: “Noche mágica”

Deportes

Lionel Messi con René Higuita: Espectacular momento con cruce de palabras, abrazos y ‘el escorpión’ incluido

Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras la visita de Santa Fe al Boyacá Chicó y la sorpresa de Fortaleza ante Cúcuta

Deportes

Atlético Nacional vs. Inter Miami: Gol de Rengifo y Luis Suárez; lo más destacado de Messi en el Atanasio

Deportes

‘Chipi Chipi’ se asustó, le dio el balón a De Paul, remate de Messi y gol de Suárez ante Nacional

Deportes

El lío de plata que condicionó en Millonarios la elección del nuevo técnico: no se sabía

Deportes

Millonarios tomó decisión final sobre su nuevo técnico: César Augusto Londoño dio nombre y recorrido

Deportes

Hernán Torres no se fue de Millonarios sin despedirse: claras palabras a los hinchas

Siento rechazo de los hinchas desde que se dio el paso. En Millonarios no me fue bien, me fue mal y de golpe quería callar bocas. Eso, al final te juega en contra. Varias personas me decían: ‘eres hincha de Nacional, qué haces acá’”, dijo Berrío en diálogo el periodistas Óscar Ostos en Gol Caracol.

Y añadió: “Era joven y no estaba preparado para eso. A los seis meses digo que me iba y fue lo mejor para todos, no me sentía bien, la mayoría no quería que estuviera allá. Entonces no había caso”.

Se puede decir que la resistencia por parte de la hinchada de Millonarios, hacia Orlando Berrío, influyó bastante en que el jugador no prosperara en la capital de la República. Luego, el destino le tenía preparadas otras cosas al atacante.

“Me silbaban desde que mencionaban mi nombre en los altavoces del estadio. Todos sentimos de diferente manera y a mí todo eso me molestó, principalmente que no me dieran la oportunidad. Incluso, en el aeropuerto una persona ya me hacía comentarios en contra, cuando no había ni firmado”, agregó Berrío.

Orlando Berrío jugando en Atlético Nacional en el Mundial de Clubes 2016.
Orlando Berrío jugando en Atlético Nacional en el Mundial de Clubes 2016. Foto: FIFA via Getty Images

Después, Orlando tuvo pasos por Patriotas, Atlético Nacional, Flamengo y otros equipos del fútbol internacional. Integró la nómina campeona del verde de Antioquia en la Copa Libertadores 2016, y en su palmarés también aparecen ligas y copas, tanto en Colombia como en el balompié brasileño.

Más de Deportes

Carlos Alcaraz luego de conquistar su primer Abierto de Australia

Nuevo rey: Carlos Alcaraz remontó a Novak Djokovic y ganó el Australian Open 2026

Juan Manuel Renfigo en su encuentro con Leo Messi

El afortunado jugador de Atlético Nacional que se quedó con la camiseta de Messi: la merecía

Plantel de Millonarios en 2012.

Feroz rechazo de la hinchada de Millonarios hizo que un jugador se fuera: pasado en Nacional influyó

Merlin Polzin y Luis Díaz.

La reacción del DT del Hamburgo por el gol de Luis Díaz que les metió presión: “Noche mágica”

René Higuita con un medio 'Escorpión' ante Lionel Messi.

Lionel Messi con René Higuita: Espectacular momento con cruce de palabras, abrazos y ‘el escorpión’ incluido

Santa Fe celebra el gol del 'Turro' Olivera.

La tabla de la Liga Betplay tras la visita de Santa Fe al Boyacá Chicó y la sorpresa de Fortaleza ante Cúcuta

Lionel Messi contra Nacional.

Atlético Nacional vs. Inter Miami: Gol de Rengifo y Luis Suárez; lo más destacado de Messi en el Atanasio

Gol de Suárez tras remate de Messi.

‘Chipi Chipi’ se asustó, le dio el balón a De Paul, remate de Messi y gol de Suárez ante Nacional

Lionel Messi en el Atanasio Girardot.

Apoteósico recibimiento a Lionel Messi en el Atanasio Girardot: locura total apenas salió a la cancha

Momento exacto del remate de Rengifo ante Inter Miami.

Fueron por Messi, pero vieron a Rengifo: espectacular obra maestra para amargar al Inter Miami ante Nacional

Noticias Destacadas