Barcelona no quiere soltar el liderato ante Osasuna

A partir de las 14:00 horas el próximo sábado 2 de mayo, Barcelona visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 34 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Barcelona

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Athletic Bilbao. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega triunfante luego de ver caer a Celta con un marcador 1-0. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 4 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 10 goles a favor y ha sufrido 2 en contra en esos partidos.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el noveno puesto con 42 puntos (11 PG - 9 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 85 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (28 PG - 1 PE - 4 PP).

Barcelona enfrentará en la siguiente jornada un duelo lleno de historia: el Clásico contra Real Madrid. El enfrentamiento se jugará el 10 de mayo, desde las 14:00 horas, en el estadio Camp Nou.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 85 33 28 1 4 57 2 Real Madrid 74 33 23 5 5 37 3 Villarreal 65 33 20 5 8 21 4 Atlético de Madrid 60 33 18 6 9 19 9 Osasuna 42 33 11 9 13 -1

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 35: vs Levante: 8 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Atlético de Madrid: 12 de mayo - 14:30 horas

Fecha 37: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 35: vs Real Madrid: 10 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Alavés: 13 de mayo - 14:30 horas

Fecha 37: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Barcelona, según país