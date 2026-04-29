Barcelona no quiere soltar el liderato ante Osasuna

A partir de las 14:00 horas el próximo sábado 2 de mayo, Barcelona visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 34 de la Liga.
Así llegan Osasuna y Barcelona
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Athletic Bilbao. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona llega triunfante luego de ver caer a Celta con un marcador 1-0. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 4 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 10 goles a favor y ha sufrido 2 en contra en esos partidos.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona se impuso por 2 a 0.
El local se ubica en el noveno puesto con 42 puntos (11 PG - 9 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 85 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (28 PG - 1 PE - 4 PP).
Barcelona enfrentará en la siguiente jornada un duelo lleno de historia: el Clásico contra Real Madrid. El enfrentamiento se jugará el 10 de mayo, desde las 14:00 horas, en el estadio Camp Nou.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|85
|33
|28
|1
|4
|57
|2
|Real Madrid
|74
|33
|23
|5
|5
|37
|3
|Villarreal
|65
|33
|20
|5
|8
|21
|4
|Atlético de Madrid
|60
|33
|18
|6
|9
|19
|9
|Osasuna
|42
|33
|11
|9
|13
|-1
Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 35: vs Levante: 8 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 36: vs Atlético de Madrid: 12 de mayo - 14:30 horas
- Fecha 37: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 35: vs Real Madrid: 10 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 36: vs Alavés: 13 de mayo - 14:30 horas
- Fecha 37: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Barcelona, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas