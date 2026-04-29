Genoa visita a Atalanta por la fecha 35

Atalanta recibirá a Genoa, en el marco de la fecha 35 de la Serie A, el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 13:45 horas, en el Gewiss Stadium.
Así llegan Atalanta y Genoa
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Cagliari. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A
Genoa viene de perder contra Como 1907 por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 2. Marcó 4 goles y recibieron 8.
El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el séptimo puesto con 54 puntos (14 PG - 12 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 39 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (10 PG - 9 PE - 15 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|79
|34
|25
|4
|5
|49
|2
|Napoli
|69
|34
|21
|6
|7
|19
|3
|Milan
|67
|34
|19
|10
|5
|21
|7
|Atalanta
|54
|34
|14
|12
|8
|15
|14
|Genoa
|39
|34
|10
|9
|15
|-8
Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 36: vs Milan: 10 de mayo - 13:45 horas
- Fecha 37: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 36: vs Fiorentina: 10 de mayo - 08:00 horas
- Fecha 37: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Horario Atalanta y Genoa, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas