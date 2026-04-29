Genoa visita a Atalanta por la fecha 35

Atalanta recibirá a Genoa, en el marco de la fecha 35 de la Serie A, el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 13:45 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Genoa

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Cagliari. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa viene de perder contra Como 1907 por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 2. Marcó 4 goles y recibieron 8.

El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 54 puntos (14 PG - 12 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 39 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (10 PG - 9 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 79 34 25 4 5 49 2 Napoli 69 34 21 6 7 19 3 Milan 67 34 19 10 5 21 7 Atalanta 54 34 14 12 8 15 14 Genoa 39 34 10 9 15 -8

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 36: vs Milan: 10 de mayo - 13:45 horas

Fecha 37: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 36: vs Fiorentina: 10 de mayo - 08:00 horas

Fecha 37: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Genoa, según país