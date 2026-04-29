Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

El juego entre Arsenal y Fulham se disputará el próximo sábado 2 de mayo por la fecha 35 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Fulham

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 1-0 el juego pasado ante Newcastle United. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Fulham derrotó 1-0 a Aston Villa. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 3 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal lo ganó por 0 a 1.

El local está puntero y alcanzó 73 puntos (22 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 48 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (14 PG - 6 PE - 14 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 73 34 22 7 5 38 2 Manchester City 70 33 21 7 5 37 3 Manchester United 61 34 17 10 7 14 4 Liverpool 58 34 17 7 10 13 10 Fulham 48 34 14 6 14 -2

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 36: vs West Ham United: 10 de mayo - 10:30 horas

Fecha 37: vs Burnley: 17 de mayo - 09:00 horas

Fecha 38: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 36: vs Bournemouth: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Wolverhampton: 17 de mayo - 09:00 horas

Fecha 38: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Horario Arsenal y Fulham, según país