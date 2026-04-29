Fútbol - Inglaterra - Premier League

Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Arsenal y Fulham se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Jarred Gillett. El duelo se jugará el sábado 2 de mayo desde las 11:30 horas.

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29 de abril de 2026 a las 9:25 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Arsenal y Fulham se disputará el próximo sábado 2 de mayo por la fecha 35 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Fulham

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 1-0 el juego pasado ante Newcastle United. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Fulham derrotó 1-0 a Aston Villa. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 3 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal lo ganó por 0 a 1.

El local está puntero y alcanzó 73 puntos (22 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 48 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (14 PG - 6 PE - 14 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7334227538
2Manchester City7033217537
3Manchester United61341710714
4Liverpool58341771013
10Fulham483414614-2

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 36: vs West Ham United: 10 de mayo - 10:30 horas
  • Fecha 37: vs Burnley: 17 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 38: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 36: vs Bournemouth: 9 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 37: vs Wolverhampton: 17 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 38: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Horario Arsenal y Fulham, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas