Exesposa Gustavo Petro habló sobre la vida sentimental del presidente y contó inesperado detalle: “Ese corazoncito”

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, despertó toda clase de reacciones en plataformas digitales, debido a una serie de declaraciones que ha dado en diversos espacios y entrevistas, como fue el caso de la que concedió a Eva Rey para el formato Desnúdate con Eva. La exaspirante al Congreso, que no tuvo éxito en las elecciones de marzo, abrió su corazón, navegando por distintos espacios de su vida personal.

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Pese a que en estos escenarios contó acerca de su matrimonio con el mandatario colombiano, el papel de Verónica Alcocer con sus hijos y las ‘jugadas’ que le hicieron en el ámbito amoroso, las miradas de los curiosos se posaron en una publicación que hizo en redes sociales.

De acuerdo con lo registrado, Mary Luz Herrán aprovechó un instante con sus seguidores de Instagram y realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que dio paso a que los curiosos indagaran sobre ámbitos personales.

Una de las interrogantes planteadas por los usuarios estaba enfocada en Gustavo Petro, ya que una mujer expresó que quería ser su novia y pedía ayuda para conquistarlo. La persona solicitó consejos y respuestas para lograrlo, pero hubo desconcierto por lo que ventiló la aspirante política.

“¿Cómo hago para que Petro sea mi novio? ¿Me puedes ayudar?”, preguntaron en la casilla del perfil.

A través de un clip, Herrán fue clara en que no había forma de que esto sucediera, ya que su exesposo solía tener muchas novias y enamoradas que estaban detrás de él.

Lo particular del contenido fue que Mary Luz no se contuvo y soltó una pulla, afirmando que creía que el corazón del presidente ya estaba flechado y tenía una dueña.

“Nooo, eso es superdifícil porque tiene muchísimas, muchísimas enamoradas y yo creo que ese corazoncito ya tiene dueña”, dijo en el post, donde varias personas reaccionaron.

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro. Foto: Instagram @marylherran

Estas declaraciones de la exesposa de Gustavo Petro causaron distintas opiniones, teniendo en cuenta que en varios momentos se refirió a este vínculo que sostuvieron en el pasado.