Exesposa de Petro contó cómo se enteró de la relación entre Verónica Alcocer y el presidente: “Se metió en mi matrimonio”

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, despertó toda clase de reacciones en plataformas digitales, debido a una entrevista que concedió a Eva Rey para el formato Desnúdate con Eva. La aspirante al Congreso abrió su corazón, navegando por distintos espacios de su vida personal.

En el diálogo, la candidata contó un poco de la historia que pasó con el actual presidente de Colombia, enfrentándose a un momento bastante fuerte.

Según quedó registrado en la charla con la periodista española, Mary Luz Herrán apuntó que Verónica Alcocer fue quien se metió en su matrimonio, ya que seguía en unión con el mandatario. Ante las preguntas de la presentadora, fue contundente al señalarla como responsable de su separación.

“Ella fue la que se metió en mi matrimonio, ¿no?”, afirmó, aseverando: “Claro, yo estaba casada con él”.

De igual manera, la exesposa de Gustavo Petro aseguró que él, al igual que otros hombres, sabía decir mentiras, llevándola a pasar instantes incómodos. “Los hombres saben decir mentiras muy bien”, dijo.

“Que no, que él estaba ahí, que no se había ido… cosas de esas, o que había llegado”, comentó.

“O sea, ¿se perdía?”, indagó Eva Rey, a lo que Herrán soltó un detalle inesperado: “Sí, por ejemplo, cuando empezó a andar con ella (Verónica Alcocer), llegaba por la noche o aparecía al otro día. Eso era muy duro”.

Cuando la española le preguntó sobre cómo se enteró de la infidelidad, Mary Luz comentó que lo habló con su expareja y fue todo muy claro. En este punto fue cuando reveló que los dos se separaron estando aún enamorados, pero ya eran conscientes de que no era bueno seguir.

“Claro, fue un tonto ahí… ya se equivocó, él sabía que se iba a equivocar y le pasó. Nosotros hablamos y ella ya estaba ahí metida en el matrimonio. Los dos nos separamos enamorados, lloramos muchísimo ese día que nos separamos, pero sí, ya era suficiente, ya estaba bien”, concluyó.