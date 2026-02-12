Gente

Exesposa de Petro contó cómo se enteró de la relación entre Verónica Alcocer y el presidente: “Se metió en mi matrimonio”

Mary Luz Herrán contó parte de su proceso tras la ruptura amorosa con el presidente de Colombia.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

12 de febrero de 2026, 4:42 p. m.
Gustavo Petro y Mary Luz Herrán.
Gustavo Petro y Mary Luz Herrán. Foto: Desnúdate con Eva - Presidencia / Montaje SEMANA

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, despertó toda clase de reacciones en plataformas digitales, debido a una entrevista que concedió a Eva Rey para el formato Desnúdate con Eva. La aspirante al Congreso abrió su corazón, navegando por distintos espacios de su vida personal.

En el diálogo, la candidata contó un poco de la historia que pasó con el actual presidente de Colombia, enfrentándose a un momento bastante fuerte.

Según quedó registrado en la charla con la periodista española, Mary Luz Herrán apuntó que Verónica Alcocer fue quien se metió en su matrimonio, ya que seguía en unión con el mandatario. Ante las preguntas de la presentadora, fue contundente al señalarla como responsable de su separación.

Habló hija de Gustavo Petro sobre el día que su padre deje la Presidencia; soltó confesión: “Uno tiene que aprender”

Ella fue la que se metió en mi matrimonio, ¿no?”, afirmó, aseverando: “Claro, yo estaba casada con él”.

Destapan video de Yeison Jiménez en donde afirma haber sido ‘tocado por Dios’

Esposo de Beba, de ‘La casa de los famosos’, habló sobre el rumor de romance de su pareja: “Más alcance, más ruido, más foco”

Carla Giraldo se sacó espinita tras ‘impacto’ que sufrió Beba en ‘La casa de los famosos 3′; le sacó tema del pasado

Diego Trujillo se destapó y contó por quién votará en las elecciones 2026: “Colombia está cansada”

El conmovedor mensaje de Jorge Alfredo Vargas tras muerte de su mamá: “Tendremos que aprender a vivir sin ti”

Inés María Zabaraín, esposa de Jorge Alfredo Vargas, publicó nostálgico mensaje por muerte de su suegra: “En el cielo serás feliz”

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, destapó nostálgico detalle de su hijo Santiago tras la muerte del cantante

Gustavo Petro reaccionó a la crítica que le lanzó Diosdado Cabello y que involucra a Maduro: “Se equivoca en un detalle”

Gustavo Petro reconoció fuerte golpe que sufrió la compra de vivienda en el país: “No es incertidumbre, es certeza”

Exclusivo: Petro condecoró con la Cruz de Boyacá al coronel que hoy vinculan con un complot en su contra

De igual manera, la exesposa de Gustavo Petro aseguró que él, al igual que otros hombres, sabía decir mentiras, llevándola a pasar instantes incómodos. “Los hombres saben decir mentiras muy bien”, dijo.

“Que no, que él estaba ahí, que no se había ido… cosas de esas, o que había llegado”, comentó.

“O sea, ¿se perdía?”, indagó Eva Rey, a lo que Herrán soltó un detalle inesperado: “Sí, por ejemplo, cuando empezó a andar con ella (Verónica Alcocer), llegaba por la noche o aparecía al otro día. Eso era muy duro”.

Cuando la española le preguntó sobre cómo se enteró de la infidelidad, Mary Luz comentó que lo habló con su expareja y fue todo muy claro. En este punto fue cuando reveló que los dos se separaron estando aún enamorados, pero ya eran conscientes de que no era bueno seguir.

“Claro, fue un tonto ahí… ya se equivocó, él sabía que se iba a equivocar y le pasó. Nosotros hablamos y ella ya estaba ahí metida en el matrimonio. Los dos nos separamos enamorados, lloramos muchísimo ese día que nos separamos, pero sí, ya era suficiente, ya estaba bien”, concluyó.

