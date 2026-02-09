Habló hija de Gustavo Petro sobre el día que su padre deje la Presidencia; soltó confesión: “Uno tiene que aprender”

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de una interacción que protagonizó con sus seguidores en Instagram. La empresaria, conocida por compartir reflexiones sobre política, temas sociales y vivencias personales, despertó comentarios a raíz de una inquietud relacionada directamente con su padre.

De acuerdo con lo mostrado en sus redes, la colombiana activó la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, abriendo un espacio para que los usuarios le consultaran sobre distintos aspectos de su vida, lo que dio paso a nuevas reacciones y debates en plataformas digitales.

Según se observó en el perfil, Andrea Petro no tuvo problema en responder inquietudes de sus seguidores, quienes se interesaron por un tema puntual, el cual involucraba directamente a su papá.

En la casilla de interrogantes apareció una pregunta enfocada en si se pondría triste al momento en que su progenitor saliera de la Presidencia, teniendo en cuenta que muchas personas seguían firmes apoyándolo.

La empresaria fue clara en que no sentiría nada de esto, pues sabía que esta posición en el país era muy pesada y compleja, de la cual no estuvo muy feliz.

“No, no triste para nada, la verdad es que es un rol muy pesado y a mí no es que me haya encantado mucho que digamos. Fue muy difícil para mí y yo ya no hablo como familia, porque uno tiene que aprender, pues a hablar de uno”, comentó en el video de su cuenta de Instagram.

“Yo no lo viví muy bien, porque ha sido bastante difícil, pero ahora empieza una nueva etapa en la que hay que focalizarse y es en qué va a pasar con Petro después y es en esa en la que estoy realmente trabajándole, porque realmente hay un después”, agregó.

Con estas palabras, Andrea Petro fue enfática en que se centraría en lo que sucedería con Gustavo Petro tras su salida del poder, buscando los caminos y proyectos que llegarían.