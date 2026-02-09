Gente

Habló hija de Gustavo Petro sobre el día que su padre deje la Presidencia; soltó confesión: “Uno tiene que aprender”

Andrea Petro respondió una serie de preguntas a través de su cuenta de Instagram.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

9 de febrero de 2026, 6:35 p. m.
Andrea Petro y su papá Gustavo Petro.
Andrea Petro y su papá Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de una interacción que protagonizó con sus seguidores en Instagram. La empresaria, conocida por compartir reflexiones sobre política, temas sociales y vivencias personales, despertó comentarios a raíz de una inquietud relacionada directamente con su padre.

De acuerdo con lo mostrado en sus redes, la colombiana activó la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, abriendo un espacio para que los usuarios le consultaran sobre distintos aspectos de su vida, lo que dio paso a nuevas reacciones y debates en plataformas digitales.

Según se observó en el perfil, Andrea Petro no tuvo problema en responder inquietudes de sus seguidores, quienes se interesaron por un tema puntual, el cual involucraba directamente a su papá.

Inesperado ‘cruce’ entre Karoll Márquez y Diana Ángel por confesión sobre Iván Cepeda: “A tu pesar”

En la casilla de interrogantes apareció una pregunta enfocada en si se pondría triste al momento en que su progenitor saliera de la Presidencia, teniendo en cuenta que muchas personas seguían firmes apoyándolo.

Gente

Sara Uribe y Marilyn Patiño reaccionaron en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez: “Me dio un ataque”

Gente

Hermana de Yeison Jiménez dio alerta por estafa en nombre de su familia: “Los van a robar”

Gente

La reacción de Maluma a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “No es un secreto”

Gente

Karol G se lució en el show de Bad Bunny en el Super Bowl, estos son los famosos que también estuvieron en la ‘casita’ del puertorriqueño

Gente

Carolina Cruz, de ‘Día a Día’, habló de su novio y por qué no le tenía fe al inicio: “Será para pasar rico y no más”

Gente

A pocos días de su boda, así será la lujosa y exótica luna de miel de Johnny Rivera y Jenny López

Gente

Desde Tito Nieves hasta Jimmy Fallon y Rosalía: la lista de famosos que reaccionaron al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Confidenciales

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, hace una ‘vaca’ para recaudar fondos en su campaña al Senado

Política

Andrea Petro, quien pisó por primera vez Estados Unidos para acompañar a Gustavo Petro en su encuentro con Trump, contó a SEMANA detalles sobre la visita diplomática

Confidenciales

El mensaje de Gustavo Petro junto a su familia antes de su reunión con Donald Trump

La empresaria fue clara en que no sentiría nada de esto, pues sabía que esta posición en el país era muy pesada y compleja, de la cual no estuvo muy feliz.

No, no triste para nada, la verdad es que es un rol muy pesado y a mí no es que me haya encantado mucho que digamos. Fue muy difícil para mí y yo ya no hablo como familia, porque uno tiene que aprender, pues a hablar de uno”, comentó en el video de su cuenta de Instagram.

Yo no lo viví muy bien, porque ha sido bastante difícil, pero ahora empieza una nueva etapa en la que hay que focalizarse y es en qué va a pasar con Petro después y es en esa en la que estoy realmente trabajándole, porque realmente hay un después”, agregó.

Con estas palabras, Andrea Petro fue enfática en que se centraría en lo que sucedería con Gustavo Petro tras su salida del poder, buscando los caminos y proyectos que llegarían.

Más de Gente

Sara Uribe y Marilyn Patiño - Yeison Jiménez

Sara Uribe y Marilyn Patiño reaccionaron en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez: “Me dio un ataque”

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano.

Hermana de Yeison Jiménez dio alerta por estafa en nombre de su familia: “Los van a robar”

Andrea Petro y su papá Gustavo Petro

Habló hija de Gustavo Petro sobre el día que su padre deje la Presidencia; soltó confesión: “Uno tiene que aprender”

Maluma - Bad Bunny

La reacción de Maluma a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “No es un secreto”

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: (L-R) Karol G, Cardi B and Jessica Alba perform onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Chris Graythen/Getty Images)

Karol G se lució en el show de Bad Bunny en el Super Bowl, estos son los famosos que también estuvieron en la ‘casita’ del puertorriqueño

Carolina Cruz le dedicó amoroso mensaje a su novio, Jamil Farah

Carolina Cruz, de ‘Día a Día’, habló de su novio y por qué no le tenía fe al inicio: “Será para pasar rico y no más”

Jhonny Rivera y Jenny López despejan dudas sobre su matrimonio este 22 de febrero y confirman sus destinos más exóticos.

A pocos días de su boda, así será la lujosa y exótica luna de miel de Johnny Rivera y Jenny López

Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Morry Gash)

Desde Tito Nieves hasta Jimmy Fallon y Rosalía: la lista de famosos que reaccionaron al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Diomedes Dionisio Díaz Aroca

Se conoce decisión sobre salud del hijo de Diomedes Díaz; tío del artista habló de imágenes que salieron a la luz

comediante detalla su proceso de separación: la disputa por su marca y el reencuentro con sus padres

Integrante de ‘Sábados felices’ reveló que su exesposa casi lo deja en la calle y lo separó de su familia por siete años

Noticias Destacadas