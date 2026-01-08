Así reaccionó Andrea Petro cuando le preguntaron cómo se llevaba con Verónica Alcocer

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, volvió a captar la atención de los usuarios en redes sociales tras una interacción que sostuvo con sus seguidores en Instagram. La empresaria, acostumbrada a pronunciarse sobre asuntos políticos, sociales y experiencias personales, generó conversación a raíz de una pregunta que hizo referencia directa a su padre.

Según quedó evidenciado en las historias publicadas en su cuenta personal, Andrea habilitó una dinámica de preguntas y respuestas, invitando a los internautas a consultar libremente sobre distintos aspectos de su vida.

Entre los mensajes recibidos, uno en particular despertó mayor curiosidad al involucrar a una persona de su círculo familiar, lo que llevó a que varios usuarios centraran su atención en ese tema específico.

Andrea Petro reaccionó a la llamada entre su papá y el presidente Donald Trump: “Reconozco la impulsividad de ambas partes”

Según quedó registrado, Andrea Petro recibió en la casilla de preguntas de la actividad un interrogante sobre Verónica Alcocer, primera dama, con quien su papá estuvo casado y construyó una familia.

El usuario de Instagram quiso saber cómo se llevaba la empresaria con la activista en la actualidad, precisamente por los detalles que rodeaban la situación.

Sin embargo, lo inesperado del contenido fue la respuesta que dio la colombiana en un clip, plasmando ante cámara la reacción a este tema.

Sin pensarlo, Andrea Petro se grabó en modo selfie, soltando un gesto particular de negación. Aunque no profundizó si era para no responder o por evadir el contexto, muchos tomaron esto como una relación nula o distante.

En cuanto a las reacciones de los curiosos, muchos cuestionaron a la primera dama, mientras que otros se refirieron a la conexión que había como familia.

“Qué bonita familia”; “Esa cara… se ve que es buena gente la señora”; “Pensé que era la hija”; “Ni las hijastras la quieren”; “Excelente ambiente familiar”; “Ahora ninguno ha tenido problemas como familia”; “Mi hijastra respondería igual”; “Esa chica defiende a su padre”, entre otros comentarios.

Por el momento, Andrea Petro no ha respondido a estos comentarios, dejando en el aire lo que habría detrás de dicho gesto que realizó.