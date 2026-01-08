Política

Andrea Petro reaccionó a la llamada entre su papá y el presidente Donald Trump: “Reconozco la impulsividad de ambas partes”

La hija mayor del mandatario colombiano habló poco después de que su papá confirmara el diálogo con el jefe de Estado norteamericano.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 11:40 a. m.
Donald Trump, Andrea Petro y Gustavo Petro.
Donald Trump, Andrea Petro y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Semana / Foto 3: Presidencia

Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, se pronunció poco después de que su papá, durante un discurso en la Plaza de Bolívar, confirmara que tuvo una conversación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y hasta quedaron de reunirse en la Casa Blanca.

A través de su cuenta de X, la economista aseguró que, en medio de la tensión que hubo, los dos mandatarios fueron “impulsivos”, pero destacó que lo que más ocasionó el panorama complejo fue la desinformación que llegó hacia uno de los lados.

“La soberanía se respeta y el diálogo sigue siendo la herramienta más valiosa para resolver cualquier diferencia”, señaló.

En otro mensaje, la hija del mandatario colombiano reiteró, tal y como lo ha hecho en otras oportunidades, que el país no necesita más guerra, sino que se debe promover el diálogo más allá de las diferencias que se puedan tener.

Petro habla de su llamada con Trump: “Venezuela y el tema del narcotráfico; si es a hablar, yo voy a donde sea”

De hecho, habló de la necesidad de que haya paz y verdad para llegar a acuerdos que ayuden a Colombia. Asimismo, se refirió a la polémica por cuenta de las voces políticas y sociales que pedían una intervención por parte de Estados Unidos.

“Promover la violencia o el conflicto para socavar la democracia no es patriotismo, es una traición a la patria”, añadió.

De esta manera, Andrea se mostró a favor de la conversación que hubo entre su progenitor y Donald Trump. De hecho, antes de que se conociera esta llamada entre mandatarios, la mujer también había hecho un llamado al diálogo y la diplomacia, ya que considera que este es el camino correcto.

“La calma y el respeto son más fuertes que la tensión. ¡Te queremos, papá!”, había escrito en otro mensaje.

Así reacciona Colombia a la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

Según comentó el presidente Petro, en la conversación con el mandatario norteamericano le explicó la lucha que adelanta su Gobierno contra las drogas y la posición que tenía frente a la irrupción en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Al parecer, el diálogo se dio de manera amigable y con respeto, por lo que ahora se espera que se confirme la fecha en la que Petro viajará a Estados Unidos para reunirse con el magnate en la Casa Blanca.

