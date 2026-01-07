Petro habla de su llamada con Trump: “Venezuela y el tema del narcotráfico; si es a hablar, yo voy a donde sea”

El presidente, Gustavo Petro, se pronunció desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Resultó llamativo que al lugar, ubicado en el centro de Bogotá, se instalaran vallas negras frente a la Catedral Primada, reduciendo la capacidad del espacio casi a la mitad. Para los sectores petristas, se trató de un recinto lleno; para los opositores, el Ejecutivo recurrió a la estrategia de reducir la capacidad de la Plaza de Bolívar ante la expectativa de una baja asistencia, este 7 de enero, para escuchar al jefe de Estado.

El mandatario colombiano anunció su intervención a las 4:00 p. m., pero apareció en la tarima a las 6:00 p. m., cuando ya caía la noche y bajo el frío capitalino.

“Hay que reconocer que en la Plaza de Bolívar las carpas están con Petro y Maduro”, escribió en X el congresista Andrés Forero, integrante del Centro Democrático.

“Parece que ni recortando la Plaza de Bolívar ni llenándola de carpas @petrogustavo fue capaz de llenarla. Quiso medir fuerzas en solidaridad con Maduro y le fue mal”, agregó el representante y aspirante al Senado de la República de cara a la nueva legislatura.

El mandatario llegó a las 6:30 p. m. a la Plaza de Bolívar, dos horas y media después de la cita por él puesta, y se dirigió a sus seguidores. En el marco de su traslado, se informó que había sostenido una llamada telefónica con Donald Trump, su homólogo estadounidense, minutos antes de subirse a la tarima.

“Hoy traía un discurso y tengo que dar otro”, aseguró el presidente Petro. “Este conflicto se desata por el sectarismo político colombiano”, agregó, al señalar que Colombia no es enemiga de ningún país y dar una pequeña introducción a su charla con Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Según dijo, por esa razón llegó tarde a la Plaza de Bolívar. Además, explicó, porque suele hablar de forma extensa. En la conversación, relató, abordó la situación de Venezuela y la lucha del Gobierno colombiano contra los cultivos ilícitos.

De acuerdo con Petro, a Trump lo engañaron dirigentes colombianos con versiones distintas a las que él maneja sobre la lucha contra el narcotráfico. “Le dije a Trump que la alianza que le escribí se basa en energía”, agregó el mandatario colombiano, al indicar que recalcó en la llamada que en su momento publicó una carta dirigida al presidente estadounidense con el fin de sellar esas alianzas.

También dijo que Trump le respondió, para luego leer el mensaje del mandatario estadounidense: “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicarnos la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y tono, y espero conocerlo en un futuro cercano. Se están haciendo arreglos entre el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington D. C.“.

“Canciller, le toca ir a Estados Unidos, le toca llevarse un buen traductor”, agregó Petro, hablándole a su ministra Rosa Villavicencio.

Aquí más detalles de su intervención, hablando de su llamada telefónica con Donald Trump, su homólogo estadounidense:

Petro dijo que, de concretarse esa reunión anunciada por Trump, se confirma la importancia del diálogo directo. El mandatario insistió en que la canciller deberá viajar “con un buen traductor”. Ni Petro ni la canciller hablan inglés y el jefe de Estado colombiano no cuenta con visa para ese país, retirada por la administración Trump desde que Petro viajó a Nueva York y, megáfono en mano, dijo que los soldados estadounidenses no deberían obedecer a su presidente.

Venezuela

Sobre Venezuela, dijo, hubo desacuerdos en el diálogo con Trump. Y, según Petro, le recalcó que la paz de Venezuela es la paz de Colombia.

Posteriormente, Petro señaló a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de estar detrás de crímenes en zonas de frontera. “Yo invité a Trump, yo lo invité, le dije que solo los dos y los escoltas. Si es a hablar, yo voy a donde sea”, agregó.

“Desespero y antidemocracia”, dijo Petro, al señalar que la oposición buscó el caos con Trump. “Y lograron lo contrario”, aseveró, al indicar que el propósito de sus adversarios es que lo asesinen o lo pongan en manos de ese país.

Más apartes de su intervención dando cuenta de su diálogo con su homólogo Donald Trump:

“Acepto la propuesta del presidente Trump de hablar, veremos qué pasa”, puntualizó. “A dormir tranquilos y estaremos comunicando”.