Política

Gustavo Petro habló telefónicamente con Donald Trump, una llamada en medio de la crisis con Venezuela

Ambos presidentes conversaron en la tarde de este 7 de enero, confirmaron fuentes del Gobierno Petro a SEMANA.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 11:16 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Presidencia/AFP

Este miércoles se confirmó la primera comunicación directa entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de las crisis que los distancia: la lucha contra el narcotráfico y Venezuela.

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores describieron a SEMANA que la llamada se materializó este 7 de enero y se extendió, aproximadamente, por 15 minutos. Es la primera vez que ambos conversan.

Hasta ahora, se desconocen detalles del acercamiento entre ambos mandatarios, pero se espera que Petro entregue información al respecto en unas declaraciones que dará en pocos minutos en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

Colombia envió nota de protesta a Estados Unidos por los fuertes pronunciamientos del presidente Trump en contra de Petro

Los dos se han atacado mutuamente a través de las redes sociales por múltiples temas: las guerras activas en el planeta y el papel de los norteamericanos, el crecimiento del narcotráfico y el manejo a la crisis con Venezuela.

Política

Uribismo responde a señalamientos de Iván Cepeda: “Busca poder para silenciar la oposición y proteger a sus amigos de la guerrilla”

Política

Iván Cepeda arremete contra Álvaro Uribe desde España: “Construyeron su poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”

Política

Embajada de EE. UU. en Colombia lanza alerta por manifestaciones en favor de Petro: “Tienen el potencial de volverse violentas”

Política

Atención: Juan Carlos Pinzón participará en la Gran Consulta por Colombia

Política

“No son discursos, son hechos”: Iván Cepeda advierte que la operación de EE. UU. en Venezuela responde al petróleo

Política

Álvaro Uribe habla de la Gran Consulta y advierte: “El país no puede correr el riesgo de que Cepeda gane en primera vuelta”

Política

“Daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”: el anuncio del presidente Petro en medio de las tensiones con EE.UU.

Confidenciales

Portavoz de la Casa Blanca se pronuncia sobre si adelantarán o no una operación militar en Colombia: esto dijo

Nación

🔴 EN VIVO | Concentraciones de este 7 de enero en Bogotá: Petro camina hacia la Plaza de Bolívar para dar su discurso a los manifestantes

Mundo

Rick Scott advierte sobre Petro: ¿podría enfrentar cargos en EE. UU. como Maduro?

Las confrontaciones entre Trump y Petro han escalado, al punto que la Casa Blanca incluyó al jefe de Estado colombiano en la lista Clinton por supuestos nexos con economías ilícitas y no certificó al país en la lucha contra las drogas.

Las sanciones no fueron exclusivas para Petro. La misma medida cobijó a la primera dama, Verónica Alcocer; al hijo mayor del presidente, Nicolás Petro; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

La discordia entre Trump y Petro no cesa; el mandatario americano lo llamo “Líder tonto, tipo malo, un matón” .
Presidente Donald Trump y Gustavo Petro. Foto: AFP/SEMANA

Petro está en la mira de los norteamericanos. Se le ha señalado de relacionarse con narcotráfico y de no mostrar resultados para disminuir las estadísticas de la cocaína; aunque él se ha defendido a capa y espada.

Entre tantas cosas, él ha mostrado ciertas diferencias con la gestión de Trump. Recientemente, rechazó la intervención de los estadounidenses en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Esta fue una de sus manifestaciones: “Y cómo no se puede llamar secuestro el caso de Cilia Flores, el cargo es ser la esposa de Maduro. ¿Esa barbarie qué es? Desde cuándo en EE. UU. se colectiviza la responsabilidad en el crimen, eso fue la tesis jurídica de Hitler frente al pueblo judío y socialista y el soviético, y ¿dónde está el feminismo mundial?“.

Gustavo Petro llama al pueblo a la plaza y a la movilización general, tras captura de Maduro y arremetida de Trump

Más de Política

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Gustavo Petro habló telefónicamente con Donald Trump, una llamada en medio de la crisis con Venezuela

Álvaro Uribe e Iván Cepeda.

Uribismo responde a señalamientos de Iván Cepeda: “Busca poder para silenciar la oposición y proteger a sus amigos de la guerrilla”

ED 2264

Iván Cepeda arremete contra Álvaro Uribe desde España: “Construyeron su poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”

El trámite para el visado humanitario se realiza en la Embajada de EEUU en Colombia

Embajada de EE. UU. en Colombia lanza alerta por manifestaciones en favor de Petro: “Tienen el potencial de volverse violentas”

Juan Carlos PInzon, Precandidato presidencial, partido oxigeno.

Atención: Juan Carlos Pinzón participará en la Gran Consulta por Colombia

Donald Trump, Iván Cepeda y Gustavo Petro.

“No son discursos, son hechos”: Iván Cepeda advierte que la operación de EE. UU. en Venezuela responde al petróleo

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe habla de la Gran Consulta y advierte: “El país no puede correr el riesgo de que Cepeda gane en primera vuelta”

El presidente Gustavo Petro se refirió al secuestro de más de 30 soldados.

“Daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”: el anuncio del presidente Petro en medio de las tensiones con EE.UU.

.

Álvaro Uribe da preocupante respuesta sobre si Trump podría actuar en Colombia como en Venezuela: “Las circunstancias se van pareciendo”

Las autoridades mantendrán seguimiento a las marchas convocadas por Gustavo Petro.

Gustavo Petro recurre a la plaza pública en medio del choque con Donald Trump: esta es la jugada con la que busca mover a sus bases

Noticias Destacadas