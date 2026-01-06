Política

Colombia envió nota de protesta a Estados Unidos por los fuertes pronunciamientos del presidente Trump en contra de Petro

El Gobierno colombiano convocó al encargado de negocios de Estados Unidos y advirtió que los señalamientos afectan el diálogo diplomático y la cooperación bilateral.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 1:45 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Semana / Casa Blanca

El Gobierno colombiano envió una nota de protesta a Estados Unidos tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump contra su homólogo Gustavo Petro, las cuales fueron calificadas por la Cancillería colombiana como una “intromisión inaceptable” en los asuntos internos del país.

“No me importa lo que diga la ONU”: la frase de Rubio que vuelve a sonar con fuerza
La demanda contra la Cancillería que lidera Rosa Yolanda Villavicencio pide que se decrete una medida cautelar para que se suspenda el convenio con Portugal.
Canciller Rosa Yolanda Villavicencio. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La comunicación oficial fue remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores luego de que Trump se refiriera públicamente al mandatario colombiano en términos que el Gobierno consideró ofensivos y contrarios a los principios básicos del respeto entre estados soberanos.

Según explicó la Cancillería, este tipo de pronunciamientos vulnera las normas diplomáticas y afecta el clima de diálogo bilateral.

Diosdado Cabello reaparece con fusil en mano y bandera de ‘guerra o muerte’ en la calles de Caracas: envió dura advertencia
La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia ha abierto una grieta visible en la geopolítica latinoamericana, donde los alineamientos ideológicos vuelven a perfilar el mapa regional. Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.
La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia ha abierto una grieta visible en la geopolítica latinoamericana, donde los alineamientos ideológicos vuelven a perfilar el mapa regional. Foto: Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.

De acuerdo con la Cancillería, la nota de protesta expresa el rechazo del Estado colombiano a cualquier señalamiento que desconozca la legitimidad democrática del presidente Petro o sugiera escenarios de presión externa sobre el país.

Política

Denuncia penal contra congresistas por amenazas a Gustavo Petro: Sanguino acusa a Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo

Política

Fedemunicipios advierte a Gustavo Petro: “Pedir que se tome el poder en todos los municipios va en contravía del orden constitucional”

Política

Gustavo Petro llama al pueblo a la plaza y a la movilización general, tras captura de Maduro y arremetida de Trump. Así será la cita

Política

Lina Garrido denuncia a Antonio Sanguino por injuria y calumnia: “Los verdaderos traidores a la patria son ustedes”

Política

Fajardo pide a Petro reunir a todos los expresidentes ante la tensión internacional y la caída de Maduro

Política

Corte Suprema inadmite denuncia por traición a la patria contra congresistas que viajaron a Estados Unidos a hablar con el gobierno Trump

Política

Francia Márquez rechazó “amenazas” de Donald Trump contra Gustavo Petro: “El pueblo colombiano eligió a este gobierno”

Confidenciales

“¿Qué opinan? ¿Lo hacemos?”: la polémica propuesta de Petro para construir una estatua de un jaguar

Mundo

Con Maduro y Cilia Flores en la cárcel de Brooklyn, Petro insta a defender la soberanía nacional en las plazas de Colombia

El Debate

Advierten en vivo el supuesto motivo por el que Petro mantiene pelea con Trump y habla de tomarse las armas: “Es más preocupante”

En ese sentido, el Gobierno reiteró que Colombia es una nación soberana y que sus asuntos políticos internos deben ser resueltos exclusivamente por los colombianos, en el marco de su Constitución y sus instituciones.

Farc, ELN y el Tren de Aragua, los socios criminales de Nicolás Maduro: así lo deja claro la acusación ante la justicia de los Estados Unidos
Embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara
Embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Foto: Fotos Aymer Andrés Álvarez / El País

Como parte de las acciones diplomáticas, el Ejecutivo convocó al encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá para transmitir formalmente su inconformidad y solicitar explicaciones frente a las declaraciones del mandatario norteamericano.

La Cancillería señaló que este encuentro busca preservar los canales diplomáticos y evitar una mayor escalada en la relación bilateral.

Así fue la reacción de los mercados tras la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué le espera a Colombia? “Oportunidad latente”

Pese a la tensión generada por el cruce de declaraciones, el Gobierno colombiano subrayó que mantiene su disposición a continuar la cooperación con Estados Unidos en temas estratégicos, como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad regional y el comercio.

No obstante, advirtió que dicha cooperación debe estar basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento pleno de la soberanía nacional.

La Cancillería concluyó que Colombia seguirá utilizando los mecanismos diplomáticos previstos en el derecho internacional para responder a este tipo de situaciones y reafirmar su posición como un “Estado autónomo, respetuoso del orden internacional” y comprometido con la solución pacífica de las controversias.

Más de Política

Donald Trump y Gustavo Petro.

Colombia envió nota de protesta a Estados Unidos por los fuertes pronunciamientos del presidente Trump en contra de Petro

En la denuncia dice esto.

Denuncia penal contra congresistas por amenazas a Gustavo Petro: Sanguino acusa a Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo

Presidente Gustavo Petro y la Federación Colombiana de Municipios

Fedemunicipios advierte a Gustavo Petro: “Pedir que se tome el poder en todos los municipios va en contravía del orden constitucional”

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.

Gustavo Petro llama al pueblo a la plaza y a la movilización general, tras captura de Maduro y arremetida de Trump. Así será la cita

Lina Garrido y Antonio Sanguino.

Lina Garrido denuncia a Antonio Sanguino por injuria y calumnia: “Los verdaderos traidores a la patria son ustedes”

El Debate, precandidato presidencial Sergio Fajardo.

Fajardo pide a Petro reunir a todos los expresidentes ante la tensión internacional y la caída de Maduro

Congresistas que viajaron a Estados Unidos

Corte Suprema inadmite denuncia por traición a la patria contra congresistas que viajaron a Estados Unidos a hablar con el gobierno Trump

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció sobre la crisis entre Donald Trump y Gustavo Petro.

Francia Márquez rechazó “amenazas” de Donald Trump contra Gustavo Petro: “El pueblo colombiano eligió a este gobierno”

Gobierno Petro se comprometió con la lucha contra el narcotráfico ante Estados Unidos.

Gobierno Petro informó que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra criminales y carteles de droga

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Le caen con toda a Petro por amenazar con volver a tomar las armas tras arremetida de Trump: “Peligrosos delirios”

Noticias Destacadas