Colombia envió nota de protesta a Estados Unidos por los fuertes pronunciamientos del presidente Trump en contra de Petro

El Gobierno colombiano envió una nota de protesta a Estados Unidos tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump contra su homólogo Gustavo Petro, las cuales fueron calificadas por la Cancillería colombiana como una “intromisión inaceptable” en los asuntos internos del país.

Canciller Rosa Yolanda Villavicencio. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La comunicación oficial fue remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores luego de que Trump se refiriera públicamente al mandatario colombiano en términos que el Gobierno consideró ofensivos y contrarios a los principios básicos del respeto entre estados soberanos.

Según explicó la Cancillería, este tipo de pronunciamientos vulnera las normas diplomáticas y afecta el clima de diálogo bilateral.

La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia ha abierto una grieta visible en la geopolítica latinoamericana, donde los alineamientos ideológicos vuelven a perfilar el mapa regional. Foto: Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.

De acuerdo con la Cancillería, la nota de protesta expresa el rechazo del Estado colombiano a cualquier señalamiento que desconozca la legitimidad democrática del presidente Petro o sugiera escenarios de presión externa sobre el país.

En ese sentido, el Gobierno reiteró que Colombia es una nación soberana y que sus asuntos políticos internos deben ser resueltos exclusivamente por los colombianos, en el marco de su Constitución y sus instituciones.

Embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Foto: Fotos Aymer Andrés Álvarez / El País

Como parte de las acciones diplomáticas, el Ejecutivo convocó al encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá para transmitir formalmente su inconformidad y solicitar explicaciones frente a las declaraciones del mandatario norteamericano.

La Cancillería señaló que este encuentro busca preservar los canales diplomáticos y evitar una mayor escalada en la relación bilateral.

Pese a la tensión generada por el cruce de declaraciones, el Gobierno colombiano subrayó que mantiene su disposición a continuar la cooperación con Estados Unidos en temas estratégicos, como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad regional y el comercio.

No obstante, advirtió que dicha cooperación debe estar basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento pleno de la soberanía nacional.

La Cancillería concluyó que Colombia seguirá utilizando los mecanismos diplomáticos previstos en el derecho internacional para responder a este tipo de situaciones y reafirmar su posición como un “Estado autónomo, respetuoso del orden internacional” y comprometido con la solución pacífica de las controversias.