Diosdado Cabello reaparece con fusil en mano y bandera de ‘guerra o muerte’ en la calles de Caracas: envió dura advertencia

En el video se le ve al vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz junto a otros militantes armados.

Juan David Cardozo Maglioni

6 de enero de 2026, 1:25 p. m.
Diosdado Cabello en las calles de Caracas
Diosdado Cabello en las calles de Caracas Foto: X/@ConElMazoDando

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, fue captado en cámaras enviando un duro mensaje a Venezuela y al mundo, tras la operación militar realizada por Estados Unidos en Caracas, la cual dio con la captura de Nicolás Maduro.

Cabello publicó imágenes durante la madrugada de este martes, 6 de enero, en las que se le ve junto a un grupo militares venezolano en las calles de la capital venezolana, Caracas, horas después de que se reportaran disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores.

Diosdado lanzó, junto a los militantes, una advertencia contundente: “Leales siempre; traidores, nunca”, mientras alzaba el puño y ordena el despliegue de las milicias en toda la capital.

“Que nadie se ponga a hacerle juego al imperialismo. Aquí la unidad de las fuerzas revolucionarias está más que garantizada porque aquí hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro Moros, electo por nuestro pueblo. Eso no tiene ninguna discusión”, había dicho Cabello, uno de los aliados de Maduro.

El sábado pasado, el ministro Diosdado Cabello gritó la consigna “venceremos”, tras los bombardeos de Estados Unidos. “No es la primera lucha, no es la primera batalla contra este pueblo”, dijo Cabello en un mensaje en la TV estatal.

“Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!”.

Diosdado Cabello junto a militares en la capital venezolana
Diosdado Cabello junto a militares en la capital venezolana Foto: X/@ConElMazoDando

Diosdado Cabello es un hombre temido en Venezuela. Ya era ministro del Interior cuando unas 2.400 personas fueron detenidas en medio de las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Expertos ubican a Cabello en el ala más radical del chavismo. Cabello ya fue presidente encargado por unas horas, cuando Chávez fue derrocado durante dos días en 2002.

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, hace un gesto durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas el 13 de octubre de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP)
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, hace un gesto durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas el 13 de octubre de 2025. Foto: AFP

La justicia estadounidense ofrece 25 millones de dólares por su captura.

Cabe recordar que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó ayer, 5 de enero, el primer consejo de ministros desde que asumió el poder tras la captura del dictador venezolano.

La televisión estatal VTV mostró a Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, al frente de la mesa en el palacio presidencial de Miraflores, flanqueada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del Interior, Diosdado Cabello.

Rodríguez asumió el Gobierno por 90 días por orden de la Corte Suprema.

Marco Rubio, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino
Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por Diosdado Cabello y Padrino López Foto: Getty Images

