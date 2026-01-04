El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una entrevista con CBS News que el presidente Trump siempre tiene opciones sobre lo que viene a continuación en Venezuela, después de que Estados Unidos realizara ataques aéreos y capturara al dictador Nicolás Maduro.

En medio de las reacciones sobre una operación militar sin precedentes en la que el Ejército de Estados Unidos extrajo al dictador venezolano, Rubio confesó en plena entrevista por qué no capturaron a los dos aliados más importantes del líder chavista.

Si bien la operación tuvo éxito en la captura de Maduro, representó un riesgo importante y una preparación de meses del equipo Delta del Ejército de Estados Unidos, según los datos suministrados por el general Dan Caine.

Nicolás Maduro fue capturado por EE. UU. Foto: Getty Images

Cuestionado sobre por qué no capturaron a los aliados de Maduro, con millonaria recompensa por sus cabezas, Rubio aseguró que de hacerlo se podría complicar la operación inicial, que era sacar a Maduro del poder.

“No van a entrar y liquidar todo. Van a entrar y luego agarrar... No pueden entrar y extraer a cinco personas”, respondió Rubio.

Vladimir Padrino reaparece tras captura de Nicolás Maduro y envía contundente mensaje a Venezuela

“Ya se están quejando de esta sola operación. Imagínense las quejas que recibiríamos de todos los demás si tuviéramos que quedarnos allí cuatro días para capturar a otras cuatro personas”, continuó diciendo el funcionario de Trump.

“Teníamos la máxima prioridad. La persona número uno en la lista era el tipo que decía ser el presidente del país que no era, y fue arrestado junto con su esposa, quien también fue acusada. Y esa fue una operación bastante sofisticada y, francamente, complicada”, dijo.

.@SecRubio: "It is not easy to land a helicopter in the middle of the largest military base... kick down his door, grab him, put him in handcuffs, read him his rights, put him in a helicopter... and you're asking me why we didn't do that in five other places at the same time!?" pic.twitter.com/Pm9Jy1AKp3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 4, 2026

“No es fácil aterrizar helicópteros en medio de la base militar más grande del país. El tipo vivía en una base militar, aterrizar en tres minutos, derribar su puerta, agarrarlo, esposarlo, leerle sus derechos, subirlo a un helicóptero y salir del país sin perder a ningún estadounidense ni a ningún activo estadounidense no es una misión fácil”, defendió el secretario de Estado.

“Y me pregunta, ¿por qué no lo hicimos en otros cinco lugares al mismo tiempo? Es absurdo”, criticó Rubio a la periodista.

China sorprende con una exigencia a EE. UU. tras captura de Maduro y lanza advertencia a ciudadanos en Venezuela

“Creo que esta es una de las misiones más audaces, complicadas y sofisticadas que este país ha llevado a cabo en mucho tiempo”, continuó.

Durante la entrevista con CBS News, Rubio elogió el trabajo del equipo que llevó a cabo el operativo y manifestó que fue todo un éxito.

Miembros del equipo Delta Force fueron quienes llevó a cabo la operación para capturar a Nicolás Maduro. Imagen de referencia. Foto: Redes sociales

“Hay que reconocerle el mérito al personal militar estadounidense que la llevó a cabo. Fue increíble y un éxito rotundo. Y hoy, un narcotraficante acusado que no era el presidente legítimo de Venezuela”, concluyó Rubio.