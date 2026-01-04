Mundo

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino

El secretario de Estado de Estados Unidos ofreció detalles sobre la operación que dio con la captura de Maduro.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

4 de enero de 2026, 5:51 p. m.
Marco Rubio, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.
Marco Rubio, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Foto: Getty Images

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una entrevista con CBS News que el presidente Trump siempre tiene opciones sobre lo que viene a continuación en Venezuela, después de que Estados Unidos realizara ataques aéreos y capturara al dictador Nicolás Maduro.

En medio de las reacciones sobre una operación militar sin precedentes en la que el Ejército de Estados Unidos extrajo al dictador venezolano, Rubio confesó en plena entrevista por qué no capturaron a los dos aliados más importantes del líder chavista.

Si bien la operación tuvo éxito en la captura de Maduro, representó un riesgo importante y una preparación de meses del equipo Delta del Ejército de Estados Unidos, según los datos suministrados por el general Dan Caine.

Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU.
Nicolás Maduro fue capturado por EE. UU. Foto: Getty Images

Cuestionado sobre por qué no capturaron a los aliados de Maduro, con millonaria recompensa por sus cabezas, Rubio aseguró que de hacerlo se podría complicar la operación inicial, que era sacar a Maduro del poder.

Mundo

Publican audio del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: “No van a poder, se lo juro por mi vida”

Noticias Estados Unidos

Temporada histórica de reembolsos en EE. UU.: así es como puede pedir su cheque de más de 4.000 dólares

Mundo

Vladimir Padrino reaparece tras captura de Nicolás Maduro y envía contundente mensaje a Venezuela

Mundo

Imágenes satelitales muestran daños en el lugar donde estaba Nicolás Maduro al ser capturado por EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Cada vez más cerca: lanzamiento del videojuego GTA VI se haría en 2026, después de que fanáticos esperaran por bastante tiempo

Mundo

Captura de Nicolás Maduro: así vivieron el operativo los vecinos de La Guaira. “Llega a caer un misil de estos para acá y no queda nada”

Mundo

Marco Rubio destapó detalle clave que impactaría el futuro de Venezuela: “Muy diferente”. Esta es la declaración

Mundo

“Nicolás Maduro tuvo múltiples oportunidades de evitar esto”, revela Marco Rubio

Mundo

“Maduro no es el presidente de Venezuela”: Marco Rubio revivió su pronunciamiento tras la caída del dictador

Mundo

Marco Rubio llamó al presidente electo de Honduras tras polémicas elecciones: “una clara victoria electoral”

“No van a entrar y liquidar todo. Van a entrar y luego agarrar... No pueden entrar y extraer a cinco personas”, respondió Rubio.

Vladimir Padrino reaparece tras captura de Nicolás Maduro y envía contundente mensaje a Venezuela

“Ya se están quejando de esta sola operación. Imagínense las quejas que recibiríamos de todos los demás si tuviéramos que quedarnos allí cuatro días para capturar a otras cuatro personas”, continuó diciendo el funcionario de Trump.

“Teníamos la máxima prioridad. La persona número uno en la lista era el tipo que decía ser el presidente del país que no era, y fue arrestado junto con su esposa, quien también fue acusada. Y esa fue una operación bastante sofisticada y, francamente, complicada”, dijo.

“No es fácil aterrizar helicópteros en medio de la base militar más grande del país. El tipo vivía en una base militar, aterrizar en tres minutos, derribar su puerta, agarrarlo, esposarlo, leerle sus derechos, subirlo a un helicóptero y salir del país sin perder a ningún estadounidense ni a ningún activo estadounidense no es una misión fácil”, defendió el secretario de Estado.

“Y me pregunta, ¿por qué no lo hicimos en otros cinco lugares al mismo tiempo? Es absurdo”, criticó Rubio a la periodista.

China sorprende con una exigencia a EE. UU. tras captura de Maduro y lanza advertencia a ciudadanos en Venezuela

“Creo que esta es una de las misiones más audaces, complicadas y sofisticadas que este país ha llevado a cabo en mucho tiempo”, continuó.

Durante la entrevista con CBS News, Rubio elogió el trabajo del equipo que llevó a cabo el operativo y manifestó que fue todo un éxito.

Delta Force capturó a Nicolás Maduro
Miembros del equipo Delta Force fueron quienes llevó a cabo la operación para capturar a Nicolás Maduro. Imagen de referencia. Foto: Redes sociales

“Hay que reconocerle el mérito al personal militar estadounidense que la llevó a cabo. Fue increíble y un éxito rotundo. Y hoy, un narcotraficante acusado que no era el presidente legítimo de Venezuela”, concluyó Rubio.

Más de Mundo

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.

Publican audio del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: “No van a poder, se lo juro por mi vida”

Marco Rubio, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino

Economia

Temporada histórica de reembolsos en EE. UU.: así es como puede pedir su cheque de más de 4.000 dólares

Vladimir Padrino López junto a militares

Vladimir Padrino reaparece tras captura de Nicolás Maduro y envía contundente mensaje a Venezuela

Esta imagen satelital de Vantor, tomada el 3 de enero de 2026, muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, en Caracas, tras una operación militar estadounidense que condujo a la captura de Nicolás Maduro

Imágenes satelitales muestran daños en el lugar donde estaba Nicolás Maduro al ser capturado por EE. UU.

x

Cada vez más cerca: lanzamiento del videojuego GTA VI se haría en 2026, después de que fanáticos esperaran por bastante tiempo

CARACAS, VENEZUELA

Captura de Nicolás Maduro: así vivieron el operativo los vecinos de La Guaira. “Llega a caer un misil de estos para acá y no queda nada”

Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, es quien más impulsa el aumento de la presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Marco Rubio destapó detalle clave que impactaría el futuro de Venezuela: “Muy diferente”. Esta es la declaración

Xi Jinping, Nicolás Maduro y Donald Trump

China sorprende con una exigencia a EE. UU. tras captura de Maduro y lanza advertencia a ciudadanos en Venezuela

.

Papa León XIV envía mensaje al pueblo de Venezuela: “El bienestar debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”

Noticias Destacadas