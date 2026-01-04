En las últimas horas de este domingo, 4 de enero, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habló en cadena nacional y envió un duro mensaje a Estados Unidos.

“Nosotros desde aquí, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exigimos la rápida liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Exigimos su liberación; están secuestrados el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de la República”, aseveró.

Padrino, junto a miembros de la Fuerza Armada de Venezuela, reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, y se incluyó en un comunicado el fallo en el que la Corte Suprema ordena a Rodríguez a asumir el poder por 90 días.

#LOÚLTIMO Vladimir Padrino López sigue llorando por Nicolás Maduro y Cilia Flores



"Exigió" a Estados Unidos la liberación inmediata de ambos y se quejó por el despliegue militar "sin precedentes" de Estados Unidos en Venezuela



Que le recuerden que él también tiene recompensa pic.twitter.com/ouiYZ0UMKA — Norexa Rompapas (@norexarompapas) January 4, 2026

Padrino igualmente denunció que en el “cobarde secuestro” de Maduro murió “a sangre fría” parte del equipo de escoltas del mandatario.

“Le pedimos al mundo que vea con atención todo esto que está ocurriendo en contra de Venezuela, en contra de su soberanía, en contra de su Constitución”, dijo Padrino en el mensaje televisado.

“Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado, contra cualquier país. Y esa pretensión colonialista que se quiere implementar en el espíritu de la doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe, nosotros desde aquí la rechazamos”, afirmó Padrino.

“Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días, la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, aseveró el militar venezolano.

#ÚLTIMAHORA 🇻🇪 | Vladimir Padrino respalda el decreto de Estado de conmoción exterior y reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta interina.



Conéctate: https://t.co/4GTX7vUgae pic.twitter.com/QpHPNX2CDN — VPItv (@VPITV) January 4, 2026

“El Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz”, manifestó Padrino López.

“Activamos en la totalidad del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular, militar, policial, la puesta en completo a presto operacional a fin de integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial”, dijo.

El máximo responsable del Ministerio de Defensa ha puesto en valor que está previsto para este lunes, 5 de enero, la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional.

“Desde aquí ya aplaudimos ese acto”, afirmó antes de elogiar este órgano legislativo como “centro democrático del debate político por excelencia, por antonomasia”.

Padrino dio un dato sobre el asalto de las fuerzas especiales estadounidenses en el que fue capturado Maduro: los militares norteamericanos mataron “a sangre fría” a gran parte de los escoltas del líder chavista.

Comunicado emitido por la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Foto: Mindefensa Venezuela

Los militares se llevaron a Maduro “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes”.