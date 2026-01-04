El Gobierno chino ha pedido este domingo, 4 de enero, a Estados Unidos, la “liberación inmediata” del dictador venezolano, Nicolás Maduro, apresado en la madrugada del sábado en una operación militar estadounidense en Caracas.
“China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa, la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, el cese de los intentos de subvertir el régimen venezolano y resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un nuevo comunicado publicado este domingo.
Pekín, como ya hizo el pasado sábado, ha manifestado su “grave preocupación” por la “detención forzosa y deportación” de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque estadounidense.
“Las acciones de Estados Unidos suponen una clara violación del derecho internacional y de las normas básicas de gobierno de las relaciones internacionales, así como de los fines y principios de la Carta de la ONU”, advirtió.
El Gobierno chino se había pronunciado justo después de la captura de Maduro y se mostró “profundamente conmocionado” por el ataque ejecutado por Estados Unidos en suelo venezolano y lo describió como un “acto hegemónico” contrario al derecho internacional.
“China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones contra su presidente”, señaló el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.
Para Pekín, “estos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en Latinoamérica y el Caribe”, dice el comunicado.
“Hacemos un llamamiento a Estados Unidos para que respete el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, y deje de violar la soberanía y la seguridad de otros países”, afirmó el portavoz en un comunicado.
Por otro lado, tanto el Ministerio de Exteriores como la Embajada de China en Venezuela recomendaron a sus ciudadanos que se abstengan temporalmente de viajar a Venezuela ante el aumento de los riesgos de seguridad debido a los ataques militares estadounidenses contra el país latinoamericano el sábado.
Comandos militares apresaron a Maduro y a su esposa mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en Caracas y sus alrededores, en una operación que se discutirá el lunes de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.
El dictador venezolano fue extraído del país rumbo a Estados Unidos, donde finalmente fue llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo.