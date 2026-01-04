El Gobierno chino ha pedido este domingo, 4 de enero, a Estados Unidos, la “liberación inmediata” del dictador venezolano, Nicolás Maduro, apresado en la madrugada del sábado en una operación militar estadounidense en Caracas.

“China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa, la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, el cese de los intentos de subvertir el régimen venezolano y resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un nuevo comunicado publicado este domingo.

Pekín, como ya hizo el pasado sábado, ha manifestado su “grave preocupación” por la “detención forzosa y deportación” de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque estadounidense.

Xi jinping, Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: Getty Images

“Las acciones de Estados Unidos suponen una clara violación del derecho internacional y de las normas básicas de gobierno de las relaciones internacionales, así como de los fines y principios de la Carta de la ONU”, advirtió.

El Gobierno chino se había pronunciado justo después de la captura de Maduro y se mostró “profundamente conmocionado” por el ataque ejecutado por Estados Unidos en suelo venezolano y lo describió como un “acto hegemónico” contrario al derecho internacional.

“China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones contra su presidente”, señaló el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.

Nicolás Maduro fue capturado por EE. UU. Foto: Getty Images

Para Pekín, “estos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en Latinoamérica y el Caribe”, dice el comunicado.

“Hacemos un llamamiento a Estados Unidos para que respete el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, y deje de violar la soberanía y la seguridad de otros países”, afirmó el portavoz en un comunicado.

Exmilitar venezolano destapa detalles sobre transición de poder en Venezuela, tras la captura de Maduro

Por otro lado, tanto el Ministerio de Exteriores como la Embajada de China en Venezuela recomendaron a sus ciudadanos que se abstengan temporalmente de viajar a Venezuela ante el aumento de los riesgos de seguridad debido a los ataques militares estadounidenses contra el país latinoamericano el sábado.

Comandos militares apresaron a Maduro y a su esposa mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en Caracas y sus alrededores, en una operación que se discutirá el lunes de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela. Foto: AFP

El dictador venezolano fue extraído del país rumbo a Estados Unidos, donde finalmente fue llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo.