Corea del Norte se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y envía fuerte mensaje: “Brutal”

El régimen comunista emitió un comunicado que fue difundido por la agencia oficial KCNA.

Redacción Semana
4 de enero de 2026, 12:47 p. m.
El dictador de Corea del Norte, Kim Jong Un, es un férreo opositor de Estados Unidos.
El dictador de Corea del Norte, Kim Jong Un, es un férreo opositor de Estados Unidos. Foto: Composición Semana/ Foto AP/ Getty images

Corea del Norte denunció el domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como una “grave violación de la soberanía”, informó la prensa estatal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano “denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía”, afirmó un portavoz de esa cartera en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA.

“El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos”, añadió.

Los ataques militares estadounidenses y la captura de Maduro también fueron rechazados horas antes por China, que aseguró que estos afectan “la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”.

“China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su acción contra su presidente”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín en un comunicado.

En esta foto proporcionada por el gobierno norcoreano, su líder Kim Jong-un habla durante la ceremonia de botadura de un nuevo destructor naval en el puerto occidental de Nampo, Corea del Norte, el viernes 25 de abril de 2025.
Kim Jong-un es el líder del régimen norcoreano. Foto: AP

“Tal comportamiento hegemónico de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello”, añadió.

Por otro lado, tanto el Ministerio de Exteriores como la Embajada de China en Venezuela han recomendado este sábado a sus ciudadanos se abstengan temporalmente de viajar a Venezuela ante el aumento de los riesgos de seguridad.

Según la cuenta de WeChat del Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, se recomienda a los ciudadanos e instituciones chinas que se encuentran actualmente en Venezuela “que vigilen de cerca la situación de seguridad local, refuercen las medidas de seguridad y la preparación para emergencias, y eviten salidas innecesarias”.

Rusia, otro aliado de Venezuela, también criticó a Estados Unidos por la intervención en el vecino país.

“Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles”, manifestó el sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado.

“La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad”, expone el comunicado.

“En la situación actual, es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida mediante el diálogo. Creemos que todos los socios que puedan tener agravios entre sí deben buscar soluciones mediante el diálogo. Estamos dispuestos a apoyarlos en este proceso”, añadió el Ministerio dirigido por Sergei Lavrov.

*Con información de AFP y Europa Press

