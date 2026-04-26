Sismo de magnitud 6,2 sacude isla de Hokkaido en Japón: no hay alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 6,2 en la escala de Richter sacudió a primera hora de este lunes la isla de Hokkaido, la segunda mayor del archipiélago japonés, si bien las autoridades precisaron que “no existe riesgo de tsunami”.

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El temblor tuvo lugar a las 5:23 de la mañana, hora local, y a una profundidad de 83 kilómetros en la parte sur del distrito de Tokachi, según indicó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La entidad le atribuyó una intensidad de 5+ según su escala -que describe el grado de agitación en un punto de la superficie, con un máximo de 7- en la ciudad de Urahoro, a escasos kilómetros de la costa oriental de Hokkaido.

Tras el terremoto inicial, “no se han registrado más sismos con una intensidad sísmica de 1 o superior”, indicó la entidad en un comunicado, en el que, pese a ello, sí ha recogido “un movimiento del suelo de largo período de magnitud 1” en diferentes zonas de hasta seis distritos de la isla.

Asimismo, la JMA señaló que “no existe riesgo de tsunami a causa de este terremoto”, si bien advirtió a la población de que, “en las zonas afectadas por fuertes temblores, el riesgo de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra es alto, por lo que se recomienda prestar mucha atención a la actividad sísmica futura y a las condiciones de lluvia”.

La agencia señaló también, con base en ejemplos pasados, que “entre el 10 % y el 20 % de los terremotos importantes van seguidos de sismos de magnitud similar”, por lo que recomendó “estar alerta ante la posibilidad de sismos de magnitud 5 o superior durante aproximadamente una semana” en las zonas afectadas por fuertes temblores, particularmente “en los próximos dos o tres días”.

El pasado lunes, 20 de abril, un terremoto de magnitud 7,5 sacudió el norte de Japón y provocó olas de 80 centímetros, informó la agencia meteorológica nacional, que esperaba olas de hasta tres metros tras el movimiento.

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El sismo se registró a las a las 4:53 p. m. hora local en aguas del Pacífico frente al norte de la prefectura de Iwate.

“Evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro, como terrenos elevados o un edificio de evacuación”, alertó en ese momento la JMA.

*Con información de Europa Press