“Evacúen de inmediato”: terremoto de 7,5 sacude a Japón y se activa la alerta de tsunami. Estos son los videos

Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió este lunes, 20 de abril, el norte de Japón y provocó olas de 80 centímetros, informó la agencia meteorológica nacional (JMA), que prevé olas de hasta tres metros.

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El sismo se registró a las a las 4:53 p. m. hora local en aguas del Pacífico frente al norte de la prefectura de Iwate.

“Evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro, como terrenos elevados o un edificio de evacuación”, alertó la JMA.

“No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la advertencia”, añadió.

El temblor fue lo suficientemente fuerte como para sacudir grandes edificios incluso en Tokio, situado a cientos de kilómetros de distancia. El Gobierno afirmó haber activado un equipo de gestión de crisis.

Japón es uno de los países sísmicamente más activos del mundo, ya que se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del Anillo de Fuego del Pacífico.

El archipiélago, poblado por unos 125 millones de habitantes, suele registrar alrededor de 1.500 sacudidas cada año y concentra aproximadamente el 18 % de los terremotos del planeta.

Las imágenes fueron publicadas en redes sociales. Foto: X/@diplomaticwar

La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

En 2011, un terremoto de magnitud 9,0 desencadenó un tsunami que dejó 18.500 muertos o desaparecidos y provocó una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

Emiten alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7.4 frente a la costa de Indonesia

Según indicaron, “no se han reportado anomalías en las centrales nucleares” de las provincias de Aomori y Miyagi.

Tras el terremoto, las autoridades suspendieron el servicio de trenes de alta velocidad entre la capital, Tokio, y la provincia de Aomori.

7.4 Magnitude Earthquake just struck off of North Japan. Tsunami warning in effect. pic.twitter.com/om1rNF5doR — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 20, 2026

La primera ministra Sanae Takaichi instó a los habitantes de las zonas afectadas por el terremoto a “buscar terrenos elevados” ante un posible tsunami. Hasta el momento de la publicación de esta noticia, no se han reportado daños inmediatos.

Se han suspendido los servicios de trenes de alta velocidad, mientras continúan las inspecciones en las centrales nucleares.

El secretario del Gabinete de Japón, Minoru Kihara, declaró recientemente que los residentes evacuados deberían permanecer tierra adentro hasta que se aclaren las previsiones de tsunami y que al menos cien hogares siguen sin electricidad.

JAPAN EARTHQUAKE CAUGHT ON TAPE



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WATCH: A TikTok video shared by scottymack55 with CDN Digital shows the impact of the strong magnitude 7.5 earthquake from his house in Misawa City, Japan on Monday afternoon, April 20. | via Rose Mae Tapil,… pic.twitter.com/p1Vk7wtALS — CDN Digital (@cebudailynews) April 20, 2026

Los informes sobre los daños causados ​​por el propio terremoto parecen ser relativamente limitados por el momento, aunque se han observado algunos en propiedades y carreteras. Ahora, las continuas alertas de tsunami parecen ser la principal amenaza, además de las réplicas que podrían seguir.