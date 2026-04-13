Japón presenta el arma silenciosa más avanzada: un submarino sin precedentes, difícil de detectar

La reciente incorporación de un submarino de última generación en Japón ha despertado inquietud.

Se trata de una nave que combina sigilo extremo, autonomía prolongada y tecnología de vanguardia, lo cual la posiciona como una de las más avanzadas del mundo.

Aunque Tokio insiste en que su uso es estrictamente defensivo, expertos advierten que sus capacidades van mucho más allá de la simple disuasión.

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El submarino Chōgei, quinta unidad de la clase Taigei, fue incorporado oficialmente por la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón el 10 de marzo de 2026. La ceremonia de entrega e izado de bandera se llevó a cabo en el astillero de Kobe de Mitsubishi Heavy Industries.

De acuerdo con la información oficial de la compañía, el Chōgei es un submarino convencional de aproximadamente 3.000 toneladas, equipado con un sistema de propulsión diésel-eléctrico, complementado por baterías de ion de litio.

Esta tecnología le permite operar durante largos periodos en inmersión, a lo que se suman mejoras en su motor principal, capacidades de sigilo y sistemas de sonar, superando a su predecesora, la clase Sōryū.

Asimismo, incorpora ajustes en sus espacios internos para facilitar la integración de personal femenino a bordo.

Según datos técnicos divulgados por la fuerza naval japonesa, los submarinos de la clase Taigei tienen una eslora cercana a los 84 metros, una tripulación de alrededor de 70 personas y están dotados con tubos de lanzamiento para armamento submarino.

Estas características consolidan a este modelo como una pieza clave en la modernización de la flota japonesa.

Una de las características que más llama la atención de este submarino es el “sigilo”, es decir, cuenta con avances de ingeniería orientados a reducir al máximo las emisiones de ruido para evitar que su presencia sea fácilmente identificable.

En un entorno en el cual los sistemas de sonar detectan vibraciones, hélices y cualquier alteración en el agua, incluso una mínima disminución del sonido puede marcar una diferencia crítica.

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En esa línea, el Ministerio de Defensa de Japón señaló en su Libro Blanco de 2021 que la clase Taigei logró mejoras significativas tanto en la detección de amenazas como en la reducción de su propia huella acústica frente a la clase Sōryū.

Entre las innovaciones se destacan un sistema de sonar más avanzado y una estructura de cubierta flotante que absorbe vibraciones, disminuyendo el ruido transmitido al agua, en un principio similar al uso de amortiguadores que evitan que una máquina genere resonancias en su entorno.