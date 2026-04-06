¿El fin de los portaaviones? China presenta su nueva arma naval: más rápida, discreta y coordinada con inteligencia artificial

China, que en los últimos años ha impulsado con rapidez su modernización militar, llevó a cabo una prueba con un conjunto de embarcaciones no tripuladas que refleja una nueva forma de operar en entornos marítimos. El ejercicio evidenció el uso coordinado de tecnología autónoma para tareas estratégicas.

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El 30 de marzo de 2026, varios vehículos de superficie L30 fueron desplegados frente a Zhuhai, en la provincia de Guangdong, para realizar misiones de patrullaje, vigilancia e interceptación sin presencia humana a bordo.

Durante la prueba, las unidades se dirigieron a zonas específicas, activaron sus sistemas y, ante un objetivo simulado, ejecutaron una maniobra de contención al reorganizarse, cerrar posibles rutas de escape y forzar la detención del buque intruso.

Embarcaciones no tripuladas con inteligencia artificial en ejercicio militar clave. Foto: Fotograma Youtube @oceanalphausv / L30 Unmanned Patrol USV 2025 / 00:47 / Oceanalpha USV

Las características de estas embarcaciones que sorprenden

Cada unidad L30 tiene una longitud cercana a los 7,5 metros, puede desplazarse a velocidades de hasta 35 nudos y cuenta con un alcance superior a las 300 millas náuticas. Incorpora sistemas de radar, cámaras y sensores electroópticos que le permiten ubicar y monitorear objetivos de manera autónoma, reduciendo la necesidad de intervención humana directa durante las operaciones.

Su diseño compacto disminuye la huella detectable en radar e infrarrojo, lo que dificulta su localización. Cuando actúan en conjunto, estas embarcaciones pueden abarcar amplias zonas y responder con rapidez ante cualquier situación.

Además, estas embarcaciones no se limitan a seguir instrucciones: procesan información en tiempo real, reconocen posibles amenazas y coordinan acciones mediante el uso de inteligencia artificial (IA).

Al identificar un objetivo, el sistema determina las trayectorias más eficientes para interceptarlo y distribuye funciones entre las embarcaciones: unas se encargan de cerrar el paso, mientras otras avanzan desde diferentes direcciones para rodearlo.

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Promete desafiar los portaaviones de Estados Unidos

Aunque estas plataformas pueden destinarse a labores de vigilancia y control marítimo, el ejercicio dejó en evidencia un potencial más ofensivo. Dentro de su concepto operativo se contempla incluso la posibilidad de ejecutar impactos controlados para frenar o inutilizar otras embarcaciones.

La aparición de enjambres de este tipo representa un reto estratégico para marinas tradicionales, como la de Estados Unidos. Si bien los portaaviones concentran un enorme poder, también son estructuras de gran tamaño, alto costo y fácil detección en escenarios de conflicto.

Aunque estas plataformas pueden destinarse a labores de vigilancia y control marítimo, el ejercicio dejó en evidencia un potencial más ofensivo. Foto: Fotograma Youtube @oceanalphausv / L30 Unmanned Patrol USV 2025 / 02:12 / Oceanalpha USV

En contraste, la utilización de múltiples unidades pequeñas, veloces y coordinadas permite saturar sistemas defensivos, dificultar su localización y complicar cualquier reacción efectiva. Afrontar decenas o cientos de estos dispositivos al mismo tiempo resulta mucho más complejo que enfrentarse a un único objetivo de grandes dimensiones.

A esto se suma que su producción y despliegue resultan relativamente económicos, lo que facilita su uso masivo. Aunque los portaaviones seguirán siendo piezas clave, el avance de estos sistemas obliga a replantear las estrategias navales, especialmente en términos de defensa, detección y respuesta frente a amenazas distribuidas y altamente automatizadas.