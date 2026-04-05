China tiene planeado convertir un país de América Latina en potencia mundial: recibió el primer lote de última tecnología

China continúa ampliando su influencia en América Latina, con proyectos estratégicos, y Nicaragua se perfila como uno de los países clave dentro de esa expansión.

Recientemente se anunció la llegada de buses de última generación, los cuales marcan el inicio de un plan que busca transformar el sistema de transporte y fortalecer el desarrollo del país centroamericano.

El anuncio, realizado por la copresidenta Rosario Murillo, confirmó la llegada de estas unidades; asimismo, indicó que esto hará parte de un plan que continuará durante los próximos meses.

Llegada de 180 buses de China

Estos 180 buses fueron fabricados por la compañía Yutong y representan el primer paso de este proyecto, pues serán distribuidos en diferentes municipios para reforzar rutas clave y mejorar la cobertura del servicio en zonas donde la demanda ha crecido en los últimos años.

La copresidenta Rosario Murillo confirmó la llegada de los buses como parte de un plan que se extenderá en los próximos meses. Foto: afp

El plan busca reemplazar aquellos vehículos antiguos que ya no suplen las necesidades. De igual manera, las autoridades consideran que esta modernización, además de optimizar los tiempos de recorrido, también ofrecerá mayor comodidad a los usuarios, factores que influyen directamente en la productividad y el bienestar social.

Ranking de alcaldes en América Latina: estas son las capitales con mayor aprobación

La apuesta a gran escala

La llegada de estos buses no será un hecho aislado. Según lo previsto por el Ejecutivo, el plan contempla la incorporación de hasta 600 unidades en total, lo que convertiría este proceso en una de las transformaciones más significativas del transporte en el país en los últimos años.

Con una meta de hasta 600 vehículos, el proyecto apunta a cambiar el sistema de transporte y fortalecer la alianza con China. Foto: Getty Images

Detrás de esta iniciativa también se evidencia una estrecha cooperación con China, que ha venido consolidando su presencia en proyectos de infraestructura y tecnología en América Latina. Para Nicaragua, este respaldo representa una oportunidad para avanzar en áreas clave como la movilidad sostenible y el fortalecimiento de los servicios públicos.