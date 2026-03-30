Ranking de alcaldes en América Latina: estas son las capitales con mayor aprobación

Las ciudades capitales de América Latina suelen mostrar grandes variaciones en los niveles de aprobación y descontento de los ciudadanos hacia sus alcaldes.

Esto es relevante porque estos centros urbanos son los principales motores políticos, económicos y administrativos de sus países, por lo que la percepción sobre sus autoridades locales suele reflejar el clima político de cada nación.

En este contexto surge el ranking de alcaldes de capitales elaborado por CB Global Data, una empresa dedicada al estudio del clima social y la proyección de escenarios electorales en la región.

Según la medición correspondiente a marzo, los tres alcaldes mejor valorados por sus ciudadanos son Carolina Mejía, de Santo Domingo, República Dominicana, quien encabeza el listado con un 60,1 % de imagen positiva.

Santo Domingo, República Dominicana. Foto: Getty Images

El caso de Mejía resulta llamativo, ya que pese a ocupar el cargo desde 2020 y haber sido reelegida en 2024, ha logrado mantener niveles de aprobación mayormente favorables entre los habitantes de la capital dominicana.

En segundo lugar se ubica Clara Brugada, de Ciudad de México, con 57,6 % de aprobación. Electa en 2024, mantiene una valoración positiva en una de las ciudades más grandes de América Latina, con cerca de nueve millones de habitantes y importantes retos en materia de movilidad, seguridad y servicios urbanos.

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El podio lo completa Reyna Rueda, de Managua, Nicaragua, con 53,5 % de aprobación. Rueda ocupa la alcaldía desde 2018 y continuará en el cargo al menos hasta las próximas elecciones municipales previstas para noviembre de 2027.

En el otro extremo del ranking se encuentran los alcaldes con menor nivel de aprobación. En último lugar aparece Iván Arias, de La Paz, Bolivia, con 18,1 % de imagen positiva. No obstante, el 22 de marzo se realizaron elecciones municipales en la ciudad, en las que resultó electo César Dockweiler con el 23,1 % de los votos.

Asunción, Paraguay. Foto: AFP

Le sigue Luis Bello, de Asunción, Paraguay, con 19,2 % de aprobación. Bello llegó a la alcaldía en 2025 tras la renuncia del entonces intendente Óscar Rodríguez.

En ese momento se desempeñaba como presidente de la Junta Municipal, órgano legislativo de la ciudad, lo que lo ubicaba en la línea de sucesión. Posteriormente, el concejo municipal votó para definir quién completaría el periodo de gobierno, eligiéndolo como intendente.

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En tercer lugar entre los alcaldes con menor aprobación aparece Ricardo Quiñónez, de Ciudad de Guatemala, con 24,8 % de imagen positiva. Quiñónez gobierna la capital desde 2018, cuando fue designado por el concejo municipal tras el fallecimiento del alcalde Álvaro Arzú. Posteriormente fue elegido en las urnas en 2019 y reelegido en 2023.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se ubica en una posición intermedia dentro de la medición. Galán registra una aprobación del 43 %, lo que representa un aumento de dos puntos porcentuales frente al ranking anterior.