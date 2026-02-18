Mundo

No es Colombia: este es el país en Latinoamérica que más café produce en el mundo

Este país ha sido el mayor productor a nivel mundial por más de 150 años.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 2:24 p. m.
Latinoamérica exporta el 70 % del café mundial
Latinoamérica exporta el 70 % del café mundial

El café es una de las bebidas más famosas a nivel mundial; se estima que, cada año, se consumen alrededor de 400 000 millones de tazas. Por este motivo, muchos países han optado por exportar este grano.

Muchos países son conocidos a nivel mundial por su café, como el caso de Colombia o Nicaragua, que en muchas partes son catalogados como el mejor café del mundo. Sin embargo, ninguno de estos dos países es el que más exporta este grano en la región.

Para sorpresa de nadie, el país que más exporta café en Latinoamérica y en el mundo es Brasil. Se estima que, de forma anual, el gigante sudamericano produce 2,68 millones de toneladas métricas de café.

Finlandia y Noruega son los países que más café consumen en el mundo. Foto: Getty Images

Son 12 los estados responsables de la producción de café brasileño, siendo la región de Minas Gerais la que concentra cerca del 50 % de la producción total. Asimismo, se estima que existen alrededor de 300 000 cafetales repartidos por estos estados.

De este modo, Brasil se ha mantenido como el mayor productor de café por más de 150 años.

La mayor ventaja del gigante sudamericano radica en su clima, que ofrece la cantidad adecuada de lluvia y luz solar, combinada con su baja altitud y temperaturas uniformes durante todo el año, lo que lo convierte en el entorno ideal para la producción de café.

Además, la nación amazónica destaca por producir ambas variedades de café ―arábica y robusta―, mientras que la mayoría de los países suele especializarse en una sola.

Sin embargo, el café brasileño suele tener mala fama entre los amantes de esta bebida, ya que consideran que se prioriza la cantidad sobre la calidad.

El resto de naciones que comparten el listado de mayores productores de café son:

  • Vietnam con una producción anual de 1,5 millones de toneladas métricas de café al año
  • Colombia, que produce más de 760 mil toneladas métricas de café.
  • Indonesia produciendo 668 mil toneladas métricas anuales.
  • Honduras con una producción anual de más de 475 toneladas métricas.

De igual forma, la región que más café exporta es América Latina, con el 70% de la producción mundial. Le sigue Asia con un 20% y África con el 10%. Se estima que hay 25 millones de familias que se dedican de forma exclusiva al cultivo de café.

