Regionales

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Asesinatos de escoltas, ataques con drones cargados de explosivos y otros hechos de terror sacuden este departamento.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

18 de febrero de 2026, 11:05 a. m.
Periodista Salud Hernández-Mora y un guerrillero del ELN.
Periodista Salud Hernández-Mora y un guerrillero del ELN. Foto: Montaje SEMANA.

En Arauca, las elecciones no son libres, así lo denunció la periodista y columnista de SEMANA, Salud Hernández-Mora, quien llegó hasta la zona para documentar la presión armada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este territorio colombiano. De acuerdo con los testimonios que recogió, los comicios están condicionados por los terroristas en esta zona de frontera.

La periodista sostuvo que el asesinato de los escoltas del senador Jairo Castellanos muestra que en Arauca ninguna clase política se mueve sin el consentimiento de esta guerrilla.

Entretanto, Zaida Aguilera, candidata a una curul de paz, relató a Hernández-Mora las limitaciones que enfrenta en el territorio para poder ejercer la política.

“No puedo recorrer todo el departamento de Arauca; he intentado buscar las maneras de llegar a las poblaciones donde sé que quieren escuchar mi voz, pero ha sido imposible. Algunos lugares están vetados para esta campaña y esta causa”, dijo.

Empresas

¿Están desapareciendo las tiendas de barrio? Estudio muestra datos reveladores

Bogotá

Riña por una gorra en Bogotá dejó un herido y varios capturados: La Policía entregó detalles

Medellín

Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

Nación

El aterrador hallazgo del Ejército y la Policía en el Meta: había 190 granadas listas para ser lanzadas desde drones

Nación

Consejo de Estado negó la “muerte política” del congresista David Racero por el caso fruver

Vehículos

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Bogotá

Así puede pedir la reconexión del agua y la luz en Bogotá: datos que hay que tener en cuenta

Salud Hernandez

“Arauca: ELN hace campaña”, opinión de Salud Hernández-Mora

Nación

Base militar en Arauca es atacada con drones explosivos de nueva generación

Opinión

En Arauca la crueldad mueve votos

YouTube video v9CxO4UoCfU thumbnail

Asimismo, insistió: “He tratado de utilizar estrategias con medios masivos de comunicación, llamadas telefónicas; la gente tiene miedo hasta de recibir una llamada porque ya está definido por dónde es que tienen que irse”.

Minería ilegal en el sur del Cauca: así fue como el Ejército le desmanteló el millonario negocio al ELN

Por su parte, Manuel Pérez, aspirante del Centro Democrático al Congreso y quien ha denunciado amenazas del ELN, aseguró que sus desplazamientos son en avión y vigilados por el Ejército Nacional. Su esposa, Sandra Robin, admite que el riesgo es latente.

“Arauca merece la pena, vida no hay sino una. Y somos conscientes de que no vamos a cambiar el conflicto que vive el departamento, pero queremos aportar un granito de arena por Arauca; nos jugamos el todo por el todo, porque sabemos el riesgo que implica pertenecer al partido en un departamento como el nuestro”, sostuvo.

ELN arremete contra Gustavo Petro: asegura que el Gobierno usa “cortinas de humo para los recurrentes escándalos”

El exconcejal Luis Naranjo denunció que vive bajo confinamiento tras sufrir atentados de este grupo alzado en armas.

“Hoy hablo desde el confinamiento del que soy víctima desde el año pasado, contra mi vida, un ataque demencial como lo vivieron los hombres de protección del senador Jairo Castellanos”, reveló.

En Arauca, los políticos no tienen garantías para hacer política: “Nosotros no podemos volver al territorio a hacer proselitismo político, a salir a las calles porque el ELN nos tiene los ojos encima para atentar nuevamente contra nosotros”.

Más de Nación

Crimen del universitario Cristian Esneider Martín Martín.

Papá de Cristian Martín dio detalle clave en la muerte del estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá: “Hay manos criminales”

Tienda de barrio.

¿Están desapareciendo las tiendas de barrio? Estudio muestra datos reveladores

Riña en Suba

Riña por una gorra en Bogotá dejó un herido y varios capturados: La Policía entregó detalles

x

Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

Granadas encontradas por la Policía y el Ejército en el Meta.

El aterrador hallazgo del Ejército y la Policía en el Meta: había 190 granadas listas para ser lanzadas desde drones

Asobancaria 2024

Consejo de Estado negó la “muerte política” del congresista David Racero por el caso fruver

Bloqueos en Transmilenio por asesinato de Agustín González.

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Líos Administradores

Así puede pedir la reconexión del agua y la luz en Bogotá: datos que hay que tener en cuenta

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

Cortes de luz en Medellín este 19 de febrero: horarios y sectores del mantenimiento de EPM

Noticias Destacadas