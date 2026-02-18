“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

En Arauca, las elecciones no son libres, así lo denunció la periodista y columnista de SEMANA, Salud Hernández-Mora, quien llegó hasta la zona para documentar la presión armada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este territorio colombiano. De acuerdo con los testimonios que recogió, los comicios están condicionados por los terroristas en esta zona de frontera.

La periodista sostuvo que el asesinato de los escoltas del senador Jairo Castellanos muestra que en Arauca ninguna clase política se mueve sin el consentimiento de esta guerrilla.

Entretanto, Zaida Aguilera, candidata a una curul de paz, relató a Hernández-Mora las limitaciones que enfrenta en el territorio para poder ejercer la política.

“No puedo recorrer todo el departamento de Arauca; he intentado buscar las maneras de llegar a las poblaciones donde sé que quieren escuchar mi voz, pero ha sido imposible. Algunos lugares están vetados para esta campaña y esta causa”, dijo.

Asimismo, insistió: “He tratado de utilizar estrategias con medios masivos de comunicación, llamadas telefónicas; la gente tiene miedo hasta de recibir una llamada porque ya está definido por dónde es que tienen que irse”.

Por su parte, Manuel Pérez, aspirante del Centro Democrático al Congreso y quien ha denunciado amenazas del ELN, aseguró que sus desplazamientos son en avión y vigilados por el Ejército Nacional. Su esposa, Sandra Robin, admite que el riesgo es latente.

“Arauca merece la pena, vida no hay sino una. Y somos conscientes de que no vamos a cambiar el conflicto que vive el departamento, pero queremos aportar un granito de arena por Arauca; nos jugamos el todo por el todo, porque sabemos el riesgo que implica pertenecer al partido en un departamento como el nuestro”, sostuvo.

El exconcejal Luis Naranjo denunció que vive bajo confinamiento tras sufrir atentados de este grupo alzado en armas.

“Hoy hablo desde el confinamiento del que soy víctima desde el año pasado, contra mi vida, un ataque demencial como lo vivieron los hombres de protección del senador Jairo Castellanos”, reveló.

En Arauca, los políticos no tienen garantías para hacer política: “Nosotros no podemos volver al territorio a hacer proselitismo político, a salir a las calles porque el ELN nos tiene los ojos encima para atentar nuevamente contra nosotros”.