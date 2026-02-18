El ELN se pronuncia por segunda vez tras el bombardeo que el Gobierno le propinó en el Catatumbo. El grupo guerrillero insiste en que “las actividades que pueden realizarse con el actual gobierno, así sean para buscar la paz, son usadas como ventaja militar contra el ELN”.

La guerrilla colombiana, que tiene un poderío militar importante en la frontera con Venezuela, y cuyos líderes —se ha dicho— están en ese país, rechaza la operación militar que realizó el Gobierno contra ellos, tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.

Después de esa cita, el 3 de febrero, el Gobierno ha demostrado un giro en su estrategia contra las drogas y la lucha contra los grupos criminales, cuya acción principal fue reanudar los bombardeos, especialmente contra el ELN en el Catatumbo.

El ELN arremete contra Gustavo Petro: “Ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos... y Donald Trump”

La guerrilla ha dicho que esa acción militar se realizó un día después de que el mismo gobierno mandara a la zona un grupo que buscaba reanudar los diálogos de paz, que se encuentran suspendidos.

“El pasado 2 de febrero recibimos un emisario de Petro para seguir buscando rutas posibles para la paz de Colombia, al tiempo que también lo hacíamos con una delegación de la Comunidad Internacional y de la Conferencia Episcopal Colombiana, en menos de 24 horas de culminar dicha reunión, Petro ordenó a las Fuerzas Armadas estatales bombardear la misma área del Catatumbo donde se realizó dicha reunión. Por tanto, las actividades que pueden realizarse con el actual gobierno, así sean para buscar la paz, son usadas como ventaja militar contra el ELN”, narra en el comunicado.

En otro documento, publicado hace una semana, se lee: “El gobierno del presidente Petro ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos y ponerse al servicio de la arremetida neocolonial que encabeza Donald Trump”.

"Muy seguramente, en el contexto favorable que queremos crear en las próximas elecciones, la búsqueda de una salida al narcotráfico es uno de los temas importantes para quienes participan en el debate electoral", dice el presidente. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: AFP / Foto 3: API

Ahora, el ELN asegura que “ante esta pretensión y práctica del Gobierno para normalizar el uso de la perfidia y el ‘todo vale’ en los acercamientos con el ELN, principios fundamentales como la buena fe y los acuerdos son para cumplirlos, están seriamente afectados; quisiéramos que la realidad sea otra, pero como se trata de la credibilidad, es mejor expresarnos con franqueza”.

Al respecto, el presidente Petro había enviado un mensaje en sus redes sociales: “El ELN debe entender que el camino de la paz consiste en la desconexión del mismo grupo con el narcotráfico. Antonio García propone una comisión internacional para verificar su desconexión. Acepto”.

Exclusivo: el ELN amenaza a Bogotá. SEMANA revela los planes terroristas para desestabilizar la ciudad. Hay seguimientos a Vicky Dávila y María Fernanda Cabal

El grupo insiste en su propuesta de hace años: “Construir un acuerdo nacional para superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de siete décadas, que le permita a Colombia construir su futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías”.

Y habla de las elecciones que vienen: “Muy seguramente, en el contexto favorable que queremos crear en las próximas elecciones, la búsqueda de una salida al narcotráfico es uno de los temas importantes para quienes participan en el debate electoral, abriendo puertas para soluciones dialogadas. Es lo que el país espera".