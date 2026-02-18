Nación

ELN arremete contra Gustavo Petro: asegura que el Gobierno usa “cortinas de humo para los recurrentes escándalos”

El grupo guerrillero asegura que hay una “pretensión y práctica del Gobierno para normalizar el uso de la perfidia” y el “todo vale” en los acercamientos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Cristina Castro

Cristina Castro

18 de febrero de 2026, 6:54 a. m.
Gustavo Petro y ELN.
Gustavo Petro y ELN. Foto: Presidencia/AFP

El ELN se pronuncia por segunda vez tras el bombardeo que el Gobierno le propinó en el Catatumbo. El grupo guerrillero insiste en que “las actividades que pueden realizarse con el actual gobierno, así sean para buscar la paz, son usadas como ventaja militar contra el ELN”.

La guerrilla colombiana, que tiene un poderío militar importante en la frontera con Venezuela, y cuyos líderes —se ha dicho— están en ese país, rechaza la operación militar que realizó el Gobierno contra ellos, tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.

Después de esa cita, el 3 de febrero, el Gobierno ha demostrado un giro en su estrategia contra las drogas y la lucha contra los grupos criminales, cuya acción principal fue reanudar los bombardeos, especialmente contra el ELN en el Catatumbo.

El ELN arremete contra Gustavo Petro: “Ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos... y Donald Trump”

La guerrilla ha dicho que esa acción militar se realizó un día después de que el mismo gobierno mandara a la zona un grupo que buscaba reanudar los diálogos de paz, que se encuentran suspendidos.

Nación

Mientras transportadores de Soacha protestaban por las extorsiones, la banda de Satanás asesinaba un calibrador

Cali

Minería ilegal en el sur del Cauca: así fue como el Ejército le desmanteló el millonario negocio al ELN

Medellín

Ideam pronostica lluvias intermitentes y cielo nublado en Medellín este miércoles 18 de febrero

Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy 18 de febrero: nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas frescas

Cali

Ideam advierte lluvias intensas al final del día en Cali: así estará el clima este miércoles, 18 de febrero

Nación

Temblor en la madrugada de este miércoles 18 de febrero sacudió varias regiones de Colombia

Nación

Lluvias, nubes y alertas: el clima sigue tenso en Colombia este 18 de febrero

Nación

Base militar en Arauca es atacada con drones explosivos de nueva generación

Conflicto armado

ELN da a conocer pruebas de supervivencia de dos policías y dos miembros de la Fiscalía secuestrados en Arauca

El Debate

Revelan en vivo el supuesto motivo por el que Petro dijo que podía acabar con el ELN y las disidencias: “Él lo pensó”

“El pasado 2 de febrero recibimos un emisario de Petro para seguir buscando rutas posibles para la paz de Colombia, al tiempo que también lo hacíamos con una delegación de la Comunidad Internacional y de la Conferencia Episcopal Colombiana, en menos de 24 horas de culminar dicha reunión, Petro ordenó a las Fuerzas Armadas estatales bombardear la misma área del Catatumbo donde se realizó dicha reunión. Por tanto, las actividades que pueden realizarse con el actual gobierno, así sean para buscar la paz, son usadas como ventaja militar contra el ELN”, narra en el comunicado.

En otro documento, publicado hace una semana, se lee: “El gobierno del presidente Petro ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos y ponerse al servicio de la arremetida neocolonial que encabeza Donald Trump”.

Presidente Gustavo Petro, ELN y disidencias de las Farc.
"Muy seguramente, en el contexto favorable que queremos crear en las próximas elecciones, la búsqueda de una salida al narcotráfico es uno de los temas importantes para quienes participan en el debate electoral", dice el presidente. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: AFP / Foto 3: API

Ahora, el ELN asegura que “ante esta pretensión y práctica del Gobierno para normalizar el uso de la perfidia y el ‘todo vale’ en los acercamientos con el ELN, principios fundamentales como la buena fe y los acuerdos son para cumplirlos, están seriamente afectados; quisiéramos que la realidad sea otra, pero como se trata de la credibilidad, es mejor expresarnos con franqueza”.

Al respecto, el presidente Petro había enviado un mensaje en sus redes sociales: “El ELN debe entender que el camino de la paz consiste en la desconexión del mismo grupo con el narcotráfico. Antonio García propone una comisión internacional para verificar su desconexión. Acepto”.

Exclusivo: el ELN amenaza a Bogotá. SEMANA revela los planes terroristas para desestabilizar la ciudad. Hay seguimientos a Vicky Dávila y María Fernanda Cabal

El grupo insiste en su propuesta de hace años: “Construir un acuerdo nacional para superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de siete décadas, que le permita a Colombia construir su futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías”.

Y habla de las elecciones que vienen: “Muy seguramente, en el contexto favorable que queremos crear en las próximas elecciones, la búsqueda de una salida al narcotráfico es uno de los temas importantes para quienes participan en el debate electoral, abriendo puertas para soluciones dialogadas. Es lo que el país espera".

Más de Nación

Cámaras de seguridad registraron los crímenes de la banda de Satanás en Bogotá y Soacha

Mientras transportadores de Soacha protestaban por las extorsiones, la banda de Satanás asesinaba un calibrador

Operaciones militares contra el ELN en el sur del Cauca.

Minería ilegal en el sur del Cauca: así fue como el Ejército le desmanteló el millonario negocio al ELN

Lluvias en Medellín.

Ideam pronostica lluvias intermitentes y cielo nublado en Medellín este miércoles 18 de febrero

El cielo nublado y las lluvias aisladas marcarán la jornada en Bogotá, con temperaturas frescas y posibles precipitaciones en la tarde

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy 18 de febrero: nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas frescas

Lluvias en Cali durante la tarde del domingo 1 de febrero.

Ideam advierte lluvias intensas al final del día en Cali: así estará el clima este miércoles, 18 de febrero

Sismo temblor sismografo Colombia

Temblor en la madrugada de este miércoles 18 de febrero sacudió varias regiones de Colombia

Las lluvias han sido persistentes en varias regiones del país, lo que ha activado alertas por deslizamientos e inundaciones, según el Ideam

Lluvias, nubes y alertas: el clima sigue tenso en Colombia este 18 de febrero

Julián David Maldonado Montoya, sacerdote de la Confesión Religiosa Prelatura Apostólica Verbum Domini.

¿Quién es el padre que se peleó con monjas en Antioquia y podría ser expulsado de su iglesia?

Nueve personas, detenidas en apartamento dedicado a la brujería, en Medellín, serían parte de una "oficina Premium" dedicada al sicariato de alto impacto, según el alcalde, Federico Gutiérrez.

Alcalde de Medellín dice que ‘oficina premium’ estaría vinculada a homicidios de extranjeros; tendría nexos con acusados por el magnicidio de Miguel Uribe

Noticias Destacadas