Nación

Este es el video clave en el que se ve al avión Hércules siniestrado en Putumayo chocando contra un árbol

La tragedia cobró la vida de 69 integrantes de la Fuerza Pública y otros 57 quedaron heridos.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 4:42 p. m.
Un video es pieza clave en la investigación del accidente del avión Hércules en Putumayo.
Un video es pieza clave en la investigación del accidente del avión Hércules en Putumayo. Foto: API

Las autoridades analizan un video clave en el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial en Putumayo. En la imagen se ve a la aeronave despegando con normalidad, pero a pocos segundos de elevarse, se observa cómo choca contra un árbol.

Luego del impacto con el árbol, cambia el sonido de los motores, como si alguno de ellos hubiera sufrido una falla. Durante el breve recorrido que fue grabado por un poblador, se ve en el momento en el que el avión comienza a inclinarse.

Luego de ello, la aeronave comienza a perder altura hasta impactar contra el suelo.

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En diálogo con SEMANA, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, indicó que este es uno de los tantos videos que analizan las autoridades para poder determinar cuáles fueron las causas del accidente, que genera la peor tragedia aérea en la historia reciente de las Fuerzas Militares.

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El titular de la cartera de Defensa indicó que se llegará hasta las últimas consecuencias para conocer qué fue lo que desató el siniestro que enlutó al país.

YouTube video ybQdp7veXYM thumbnail

Por su parte, el Ejército reveló los nombres de los militares que fallecieron:

Soldados profesionales

  • Camilo Andrés Argel Villadiego
  • Daniel Esteban Arias Pérez
  • Santiago Andrés Arias Pérez
  • Cristian Camilo Baza Tordecilla
  • Luis Eduardo Blanco Hernández
  • Yeiner Cabrera Bustos
  • Julián David Céspedes Arias
  • Juan Sebastián Chaverra Romaña
  • Jesús Enrique Chiquillo Miranda
  • Cristian Camilo Contreras Astroza
  • John Fader Cruz Vargas
  • Leandro Díaz Reyes
  • Eyder Yobany Dizu Morano
  • Brayan Espejo Díaz
  • Carlos Andrés Giraldo Beltrán
  • Luis Eduardo González Hernández
  • Jesús Alejandro González
  • Rafael Santo Guerra Almeida
  • Jesús Eduardo Hernández Hernández
  • Mateo Herrera López
  • Brandon Leonel Jiménez Clavijo
  • Jhon Jairo Libreros Tarapuez
  • Luis Antonio López Orozco
  • José Esteban Marino Saavedra
  • Marco Tulio Martínez Varón
  • Jeison Mena Hurtado
  • José Marco Mendoza Caicedo
  • Gildardo Arnulfo Montánchez
  • Jorge Luis Morales Rumbo
  • Ederxander Morales Torres
  • Jarvi Dabián Morán Viteri
  • Anderson Steven Moreano
  • Jonatan Moreno Baena
  • Andrés Javier Moreno Chávez
  • Fabián Andrés Moreno Rodríguez
  • José Yefer Moreno Viveros
  • Deimer Alexis Muñoz Cerón
  • Jesús Antonio Narváez Vargas
  • Janier Andrés Navarro Rangel
  • Luis Andrés Noreña
  • Edier Enrique Obando Rengifo
  • Giovanny Ocampo Tenorio
  • Wilson Daniel Otavo Tique
  • Juan Camilo Ovallos Lozano
  • José Alfredo Pérez Ramírez
  • Benjamín Esteban Pérez Torres
  • Urbano Junior Pertúz Martínez
  • Wilmer Olegario Petevi Pantoja
  • Juan Ernesto Quintero
  • Alejandro José Ramírez Mejía
  • Óscar Fabián Romero Silva
  • Jaider Alexis Solís Torres
  • Arley Camilo Tordecilla Warnes
  • Romer Vargas Silva
  • Hugo Mario Varón Reyes
  • William Andrés Vélez Ortiz

Soldado

  • Kaleth David Julio Severiche

Sargento segundo

  • Carlos Andrés Tabaco Franco

Cabo primero

  • Jairo Andrés Rincón Machado

Cabos terceros

  • Jhon Jairo Acuña Cruz
  • Yeferson Fabián Otalvo Yaima.