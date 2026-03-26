Este es el video clave en el que se ve al avión Hércules siniestrado en Putumayo chocando contra un árbol

Las autoridades analizan un video clave en el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial en Putumayo. En la imagen se ve a la aeronave despegando con normalidad, pero a pocos segundos de elevarse, se observa cómo choca contra un árbol.

Luego del impacto con el árbol, cambia el sonido de los motores, como si alguno de ellos hubiera sufrido una falla. Durante el breve recorrido que fue grabado por un poblador, se ve en el momento en el que el avión comienza a inclinarse.

Luego de ello, la aeronave comienza a perder altura hasta impactar contra el suelo.

En diálogo con SEMANA, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, indicó que este es uno de los tantos videos que analizan las autoridades para poder determinar cuáles fueron las causas del accidente, que genera la peor tragedia aérea en la historia reciente de las Fuerzas Militares.

El titular de la cartera de Defensa indicó que se llegará hasta las últimas consecuencias para conocer qué fue lo que desató el siniestro que enlutó al país.

Por su parte, el Ejército reveló los nombres de los militares que fallecieron:

Soldados profesionales

Camilo Andrés Argel Villadiego

Daniel Esteban Arias Pérez

Santiago Andrés Arias Pérez

Cristian Camilo Baza Tordecilla

Luis Eduardo Blanco Hernández

Yeiner Cabrera Bustos

Julián David Céspedes Arias

Juan Sebastián Chaverra Romaña

Jesús Enrique Chiquillo Miranda

Cristian Camilo Contreras Astroza

John Fader Cruz Vargas

Leandro Díaz Reyes

Eyder Yobany Dizu Morano

Brayan Espejo Díaz

Carlos Andrés Giraldo Beltrán

Luis Eduardo González Hernández

Jesús Alejandro González

Rafael Santo Guerra Almeida

Jesús Eduardo Hernández Hernández

Mateo Herrera López

Brandon Leonel Jiménez Clavijo

Jhon Jairo Libreros Tarapuez

Luis Antonio López Orozco

José Esteban Marino Saavedra

Marco Tulio Martínez Varón

Jeison Mena Hurtado

José Marco Mendoza Caicedo

Gildardo Arnulfo Montánchez

Jorge Luis Morales Rumbo

Ederxander Morales Torres

Jarvi Dabián Morán Viteri

Anderson Steven Moreano

Jonatan Moreno Baena

Andrés Javier Moreno Chávez

Fabián Andrés Moreno Rodríguez

José Yefer Moreno Viveros

Deimer Alexis Muñoz Cerón

Jesús Antonio Narváez Vargas

Janier Andrés Navarro Rangel

Luis Andrés Noreña

Edier Enrique Obando Rengifo

Giovanny Ocampo Tenorio

Wilson Daniel Otavo Tique

Juan Camilo Ovallos Lozano

José Alfredo Pérez Ramírez

Benjamín Esteban Pérez Torres

Urbano Junior Pertúz Martínez

Wilmer Olegario Petevi Pantoja

Juan Ernesto Quintero

Alejandro José Ramírez Mejía

Óscar Fabián Romero Silva

Jaider Alexis Solís Torres

Arley Camilo Tordecilla Warnes

Romer Vargas Silva

Hugo Mario Varón Reyes

William Andrés Vélez Ortiz

Soldado

Kaleth David Julio Severiche

Sargento segundo

Carlos Andrés Tabaco Franco

Cabo primero

Jairo Andrés Rincón Machado

Cabos terceros