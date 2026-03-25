Tres aviones Hércules de la FAC están varados por falta de repuestos

El accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial en Putumayo destapó una situación compleja que se está presentando con estas aeronaves.

Ministro Pedro Sánchez revela qué observaron en videos tras caída del avión en Putumayo: destapa versión y dice algo que no se sabía

En diálogo con SEMANA, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que, de la flota de siete Hércules con los que cuenta la Fuerza Aeroespacial, tres están en tierra por falta de repuestos.

“De los Hércules, son siete Hércules, de los cuales tres están en tierra, o sea, no tienen repuestos. Cuatro estaban operativos, o sea, podían volar, se podían garantizar los vuelos. Y de esos cuatro, pues, perdimos, lastimosamente, uno, es decir, el 25 % de la capacidad”, dijo el ministro de Defensa.

Agregó el ministro Sánchez que “estamos revisando el plan de cómo fortalecemos, inyectamos más dinero a través del Compes que se hizo para recuperar aeronaves y para buscar, sobre todo, buscar opciones de comprar aeronaves nuevas. Pero una aeronave nueva, pues, cuesta alrededor de unos 200 millones de dólares. ¿Cuál es el costo? Estamos mirando qué opción nosotros tenemos. Entonces, si los colombianos requieren seguridad, pues, hay que invertir en ella”.

Cabe recordar que el pasado lunes, un avión de la Fuerza Aérea que iba con 126 pasajeros se accidentó en Puerto Leguizamo, Putumayo. Los ocupantes eran integrantes de la Fuerza Aeroespacial, el Ejército y la Policía.

La tragedia, la peor que han vivido las Fuerzas Militares, dejó como víctimas mortales a 69 integrantes de la Fuerza Pública. Seis eran de la Fac, 61 del Ejército y dos de la Policía.

“En temas de meteorología estaban las condiciones. Ahora, ¿por qué pasó y cómo pasó? Eso lo dirá la investigación. En los videos que hemos encontrado, observamos que el avión alcanza a golpear un árbol en la trayectoria de despegue y luego se va hacia tierra. ¿Por qué golpeó ese árbol? No lo sé. ¿Por qué cayó hacia allá? Tampoco lo sé. Hay unas cajas negras, una que tiene datos y otra que tiene voz… eso nos dirá”, indicó el ministro a SEMANA.