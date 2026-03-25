Casa matriz del Hércules C-130 llegaría a Colombia para apoyar investigación de tragedia aérea en Puerto Leguízamo, Putumayo

Luego de la tragedia en la cual fallecieron 69 integrantes de las Fuerzas Militares en un accidente de avión, un Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en Puerto Leguízamo, Putumayo, SEMANA conoció por fuentes de la aviación militar que esperan que lleguen integrantes de la casa matriz de esta aeronave.

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Se trata de la compañía estadounidense Lockheed (actualmente Lockheed Martin), que ayudará a establecer qué ocurrió.

“En este momento, todo es especulación y análisis de las personas, pero lo cierto es que toca esperar a que la casa matriz venga y apoye las labores de investigación que serán junto a la Aeronáutica Civil y la misma Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes irán al terreno, verificarán la trayectoria, el fuselaje, la caja negra, entre otros aspectos”, detalló la fuente.

Accidente de avión Hércules en Putumayo. (MiPutumayo via AP) Foto: AP

Uno de los puntos clave de las pesquisas es escuchar los testimonios de los sobrevivientes para tener más elementos que permitan saber por qué se produjo el accidente.

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“No se puede hablar de sobrepeso y otros puntos que han tocado porque son los fabricantes los que conocen en detalle esta aeronave militar”, agregó en conversación con este medio.

Tras el grave accidente aéreo, el secretario del gobierno del municipio, Carlos Arbey Claros, conversó con este medio y explicó cómo está el aeropuerto desde donde salió el avión con 128 pasajeros.

“Al aeropuerto lo llamamos la pista; tiene 1.200 metros de longitud (debería tener dos kilómetros) y sus vecinos son fincas productoras de ganado. Es un aeropuerto que no tiene cerramiento y el único que posee son débiles palos y alambre de malla. Ese proyecto se le presentó a la Aeronáutica Civil y consiste en el cerramiento de la terminal aérea. De verdad, es muy importante”, dijo.

Soldados y rescatistas cerca de un Hércules de la Fuerza Aérea que emite humo espeso después de que el avión se estrellara durante el despegue en Puerto Leguízamo, Putumayo, el 23 de marzo de 2026. Foto: AFP

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Además, denunció:

“Hace un mes se metieron 300 cabezas de ganado a la pista del aeropuerto. Al no tener este cerramiento, es muy complejo. Pero hay que decir que el día del accidente la pista funcionó bien y sin contratiempos. Estos vuelos Hércules aterrizan en Puerto Leguízamo. El tema complejo es que, al parecer, hubo una falla técnica en el avión y, por eso, no tuvo como propulsión, como fuerza para su despegue. Ni siquiera pudo volar, no pudo realizar su despegue y cayó a 700 metros de la cabecera de la pista norte del aeropuerto municipal Caucaya”.