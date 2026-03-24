Petro anunció medidas tras tragedia en Putumayo y advirtió que había pedido el reemplazo de los aviones Hércules

El presidente Gustavo Petro dijo este martes, 24 de marzo, en medio de su consejo de ministros, que él ya había pedido el reemplazo de los aviones Hércules, entre ellos, el que se accidentó con más de 100 pasajeros, todos militares, el pasado lunes y que dejó más de 60 muertos. Y, por eso, llamó la atención de varios de sus ministros.

La peor librada fue la directora nacional de Planeación, Natalia Irene Molina.

“El conpes, señora Irene, no está en discusión democrática de las fuerzas. La Constitución dice, apréndalo, a lo mejor por estudiar tanto en Alemania, no se leyó la Constitución: el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Toma las decisones. No es un asamblea estudiantil para decidir si hay huelga o no. Es una decisión y ahí no funciona la democracia. Ahí funciona la orden”, le dijo el presidente a su directora.

Directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, Natalia Irene Molina Posso Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Es una orden, Irene, yo le pedí hace un año. No estoy hablando carreta”, siguió el presidente.

“Yo di las órdenes de cambiar los aviones Hércules hace más de un año. Los Hércules, también blindar los carros en Colombia, hacer los fusiles nosotros. ¿Cuál es la falla estratégica del Ejército? No tiene antidrones, la hemos detectado, van como 400 muertos por no tener antidrones que sirvan. Dijimos: los camiones no pueden entrar a zonas de conflicto sin blindaje porque una sola ametralladora acaba con 20 soldados. El blindaje, los colombianos lo saben hacer, cómo que no lo puede hacer Indumil", afirmó.

Durante el consejo de ministros de este martes 24 de marzo el presidente pidió garantizar casa a familiares de los 69 uniformados fallecidos y denunció fallas en alimentación y bienestar en las Fuerzas Armadas Foto: Captura transmisión

“Dijimos: necesitamos helicópteros y no los estamos haciendo nosotros en Colombia. Los gringos tienen todavía unos nuevos. Le dije al presidente Donald Trump: le compro los BlackHawk nuevos y él se río”, afirmó.

Petro confesó que quiere hacer una alianza estratégica con Brasil porque Colombia y ese país tienen problemas comunes, entre ellos, la mafia y los problemas de medio ambiente.

“Nuestro aliado es Brasil y hay que hacerlo. Necesitamos helicópteros de transporte, de carga, de profundidad. Necesitamos que si los narcos se toman un pueblo, al otro día haya 5.000 soldados rodeando. No lo podemos hacer hoy”, reconoció el jefe de Estado.

Y le pidió a la Dirección Nacional de la Policía comprar armamento en Colombia y no fuera del país como está ocurriendo.

El presidente también contó a sus ministros y al país que horas antes de la tragedia del avión Hércules, su familia se transportó en una aeronave simllar a una labor social a la Costa.

El C-130H Hércules es una aeronave fabricada por la compañía estadounidense Lockheed Martin y se ha consolidado como una pieza clave en operaciones militares en distintos países. Foto: Fuerzas Armadas Argentinas

El jefe de Estado no ahorró críticas frente a las donaciones de Estados Unidos a Colombia. “Cosas decrépitas, como el caso del avión”, expresó.

“¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad? Todos aquí sabemos que las máquinas tienen una vida útil. Cualquier empresario lo sabe, cuando hablan de depreciación”, destacó.

Cualquier máquina —añadió— “con el tiempo se vuelve obsoleta”.

Y siguió: “¿Por qué nos regalan chatarra si sale más caro?”.

“Un vejestorio llevando tropas. Señores que compraron —me dicen que no lo es—, claro que se compró porque, regalado de 40 años, toca meterle al mantenimiento. Cuanto más viejo el avión, más mantenimiento costoso necesita. Entonces, nos sale más costoso que el avión nuevo. Y este no era un bombardero”, afirmó.