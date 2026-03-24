Llegaron a Bogotá las 69 víctimas del trágico accidente aéreo en Putumayo; Medicina Legal hará las labores forenses

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lamentó el accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo, en zona rural cercana al municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo.

Ejército revela nombres de los 61 militares muertos en el accidente del avión Hércules en Putumayo

La entidad informó a la opinión pública que, en coordinación con las autoridades competentes, se acordó que los cuerpos de las víctimas fueran trasladados a la sede de la Dirección Regional Bogotá, donde se adelantará el abordaje forense integral para su identificación.

Este martes, 24 de marzo, los cuerpos de las 69 víctimas de este trágico hecho llegaron al Comando Aéreo Militar de Catam de la capital a bordo de dos aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“El Instituto dispondrá de los equipos forenses necesarios para realizar el análisis técnico-científico de los cuerpos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos, y se contará con apoyo de personal especializado en psicología, para brindar acompañamiento a las familias de las víctimas”, dijo Medicina Legal.

La Fuerza Aérea dispuso de varias aeronaves para la atención en esta emergencia. Foto: FAC

Los familiares de estas víctimas esperan las respectivas labores forenses de Medicina Legal para identificar a sus seres queridos y reclamar los cuerpos para la santa sepultura.

“En atención a la naturaleza misional del Instituto, la información técnica y procedimental derivada de estas actuaciones será puesta, de manera oportuna, exclusivamente en conocimiento de las autoridades competentes, dentro del marco de la investigación”, detalló la institución.

Habla con SEMANA un sobreviviente de la tragedia del Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo: no saltó del avión, no había una camioneta adentro y esto recuerda

A bordo del avión tipo Hércules iban 128 ocupantes, entre ellos uniformados de la Fuerza Aeroespacial, del Ejército Nacional y de la Policía. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la tripulación estaba “cualificada” para realizar el vuelo en esa región del país.

El Gobierno nacional decretó tres días de duelo por la muerte de estos 69 uniformados que cumplían una misión de transporte de tropas y abastecimiento hacia Puerto Asís.

“El decreto ordena izar la bandera a media asta en entidades públicas, unidades militares, de policía y embajadas en el exterior. El país honra su memoria y acompaña a sus familias en este momento de dolor”, mencionó MinDefensa.