Ejército revela nombres de los 61 militares muertos en el accidente del avión Hércules en Putumayo. Transportaba 126 personas

El Ejército Nacional sigue reportando el número de víctimas, fallecidos y supervivientes del siniestro del avión Hércules que viajaba con 126 personas y se accidentó el lunes dejando un resultado lamentable y sin precedentes: 69 personas han muerto, de las cuales 61 formaban parte de las Fuerzas Militares.
Lamentamos profundamente informar que, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, hoy confirmamos con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, #Putumayo.— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 24, 2026
Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor,… pic.twitter.com/cr25JbYdjr
El asunto es lamentable y tiene en luto al país, mientras el presidente Gustavo Petro abre nuevas peleas en X haciendo responsables a gobiernos anteriores por los errores que se pudieron haber cometido, cuando él lleva más de tres años en el poder.
Desde el Ejército enviaron el parte de fallecidos hasta el momento, rindiéndoles un homenaje:
“Lamentamos profundamente informar que, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, hoy confirmamos con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo”.
Soldados profesionales
- Camilo Andrés Argel Villadiego
- Daniel Esteban Arias Pérez
- Santiago Andrés Arias Pérez
- Cristian Camilo Baza Tordecilla
- Luis Eduardo Blanco Hernández
- Yeiner Cabrera Bustos
- Julián David Céspedes Arias
- Juan Sebastián Chaverra Romaña
- Jesús Enrique Chiquillo Miranda
- Cristian Camilo Contreras Astroza
- John Fader Cruz Vargas
- Leandro Díaz Reyes
- Eyder Yobany Dizu Morano
- Brayan Espejo Díaz
- Carlos Andrés Giraldo Beltrán
- Luis Eduardo González Hernández
- Jesús Alejandro González
- Rafael Santo Guerra Almeida
- Jesús Eduardo Hernández Hernández
- Mateo Herrera López
- Brandon Leonel Jiménez Clavijo
- Jhon Jairo Libreros Tarapuez
- Luis Antonio López Orozco
- José Esteban Marino Saavedra
- Marco Tulio Martínez Varón
- Jeison Mena Hurtado
- José Marco Mendoza Caicedo
- Gildardo Arnulfo Montánchez
- Jorge Luis Morales Rumbo
- Ederxander Morales Torres
- Jarvi Dabián Morán Viteri
- Anderson Steven Moreano
- Jonatan Moreno Baena
- Andrés Javier Moreno Chávez
- Fabián Andrés Moreno Rodríguez
- José Yefer Moreno Viveros
- Deimer Alexis Muñoz Cerón
- Jesús Antonio Narváez Vargas
- Janier Andrés Navarro Rangel
- Luis Andrés Noreña
- Edier Enrique Obando Rengifo
- Giovanny Ocampo Tenorio
- Wilson Daniel Otavo Tique
- Juan Camilo Ovallos Lozano
- José Alfredo Pérez Ramírez
- Benjamín Esteban Pérez Torres
- Urbano Junior Pertúz Martínez
- Wilmer Olegario Petevi Pantoja
- Juan Ernesto Quintero
- Alejandro José Ramírez Mejía
- Óscar Fabián Romero Silva
- Jaider Alexis Solís Torres
- Arley Camilo Tordecilla Warnes
- Romer Vargas Silva
- Hugo Mario Varón Reyes
- William Andrés Vélez Ortiz
Soldado
- Kaleth David Julio Severiche
Sargento segundo
- Carlos Andrés Tabaco Franco
Cabo primero
- Jairo Andrés Rincón Machado
Cabos terceros
- Jhon Jairo Acuña Cruz
- Yeferson Fabián Otalvo Yaima
Desde el Ejército también señalaron en el mensaje de condolencias para los uniformados y sus familias que cada uno de ellos partió cumpliendo su deber con honor, entrega y amor por Colombia. “Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación”, advierte el comunicado.
El balance señala: “Una vez consolidada y verificada la información, se logró establecer que en la aeronave iban a bordo 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional, de los cuales 57 resultaron heridos y, lamentablemente, 69 fallecieron como consecuencia de este trágico accidente”.
Testimonio
SEMANA logró hablar con uno de los sobrevivientes en el Hospital Militar, quien contó los detalles del accidente y lo que tuvo que vivir.
“No tengo ningún golpe, gracias a Dios. Solo en la cara, me quemó. Cuando iba cayendo, se escuchó un ruido, un ruido raro. Nos agarramos a las varillas que estaban ahí adentro y cuando cayó, unos cayeron por allá, otros por allá y así. Así fue que pasó”, dijo el uniformado Peñaranda.
Ante la versión de que los pilotos abrieron la compuerta para que pudieran saltar, todo en cuestión de segundos, el uniformado respondió: “No, se partió todo el avión, los pilotos no avisaron nada”.
El avión no tuvo fuerza para despegar
Aún se adelantan las investigaciones del caso para aclarar por qué el avión se vino a tierra. Las primeras indagaciones se refieren a problemas con el largo de la pista y no a fallas de la aeronave. Sin embargo, el primero en hablar al respecto fue el secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Arbey Claros.
“Hay que decir que el día del accidente, la pista funcionó bien y sin contratiempo. Estos vuelos Hércules aterrizan en Puerto Leguízamo. El tema complejo es que, al parecer, hubo una falla técnica en el avión y, por eso, no tuvo como propulsión, como fuerza para su despegue. Ni siquiera pudo volar, no pudo realizar su despegue y cayó a 700 metros después de la cabecera de la pista norte del aeropuerto municipal Caucaya”, dijo el secretario Claros; sin embargo, estas son declaraciones que deben ser corroboradas mediante la investigación.