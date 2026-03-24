Ejército revela nombres de los 61 militares muertos en el accidente del avión Hércules en Putumayo. Transportaba 126 personas

El Ejército Nacional sigue reportando el número de víctimas, fallecidos y supervivientes del siniestro del avión Hércules que viajaba con 126 personas y se accidentó el lunes dejando un resultado lamentable y sin precedentes: 69 personas han muerto, de las cuales 61 formaban parte de las Fuerzas Militares.

El asunto es lamentable y tiene en luto al país, mientras el presidente Gustavo Petro abre nuevas peleas en X haciendo responsables a gobiernos anteriores por los errores que se pudieron haber cometido, cuando él lleva más de tres años en el poder.

Desde el Ejército enviaron el parte de fallecidos hasta el momento, rindiéndoles un homenaje:

“Lamentamos profundamente informar que, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, hoy confirmamos con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo”.

Soldados profesionales

Camilo Andrés Argel Villadiego

Daniel Esteban Arias Pérez

Santiago Andrés Arias Pérez

Cristian Camilo Baza Tordecilla

Luis Eduardo Blanco Hernández

Yeiner Cabrera Bustos

Julián David Céspedes Arias

Juan Sebastián Chaverra Romaña

Jesús Enrique Chiquillo Miranda

Cristian Camilo Contreras Astroza

John Fader Cruz Vargas

Leandro Díaz Reyes

Eyder Yobany Dizu Morano

Brayan Espejo Díaz

Carlos Andrés Giraldo Beltrán

Luis Eduardo González Hernández

Jesús Alejandro González

Rafael Santo Guerra Almeida

Jesús Eduardo Hernández Hernández

Mateo Herrera López

Brandon Leonel Jiménez Clavijo

Jhon Jairo Libreros Tarapuez

Luis Antonio López Orozco

José Esteban Marino Saavedra

Marco Tulio Martínez Varón

Jeison Mena Hurtado

José Marco Mendoza Caicedo

Gildardo Arnulfo Montánchez

Jorge Luis Morales Rumbo

Ederxander Morales Torres

Jarvi Dabián Morán Viteri

Anderson Steven Moreano

Jonatan Moreno Baena

Andrés Javier Moreno Chávez

Fabián Andrés Moreno Rodríguez

José Yefer Moreno Viveros

Deimer Alexis Muñoz Cerón

Jesús Antonio Narváez Vargas

Janier Andrés Navarro Rangel

Luis Andrés Noreña

Edier Enrique Obando Rengifo

Giovanny Ocampo Tenorio

Wilson Daniel Otavo Tique

Juan Camilo Ovallos Lozano

José Alfredo Pérez Ramírez

Benjamín Esteban Pérez Torres

Urbano Junior Pertúz Martínez

Wilmer Olegario Petevi Pantoja

Juan Ernesto Quintero

Alejandro José Ramírez Mejía

Óscar Fabián Romero Silva

Jaider Alexis Solís Torres

Arley Camilo Tordecilla Warnes

Romer Vargas Silva

Hugo Mario Varón Reyes

William Andrés Vélez Ortiz

Soldado

Kaleth David Julio Severiche

Sargento segundo

Carlos Andrés Tabaco Franco

Cabo primero

Jairo Andrés Rincón Machado

Cabos terceros

Jhon Jairo Acuña Cruz

Yeferson Fabián Otalvo Yaima

Desde el Ejército también señalaron en el mensaje de condolencias para los uniformados y sus familias que cada uno de ellos partió cumpliendo su deber con honor, entrega y amor por Colombia. “Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación”, advierte el comunicado.

Habla con SEMANA un sobreviviente de la tragedia del Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo: no saltó del avión, no había una camioneta adentro y esto recuerda

El balance señala: “Una vez consolidada y verificada la información, se logró establecer que en la aeronave iban a bordo 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional, de los cuales 57 resultaron heridos y, lamentablemente, 69 fallecieron como consecuencia de este trágico accidente”.

Testimonio

SEMANA logró hablar con uno de los sobrevivientes en el Hospital Militar, quien contó los detalles del accidente y lo que tuvo que vivir.

“No tengo ningún golpe, gracias a Dios. Solo en la cara, me quemó. Cuando iba cayendo, se escuchó un ruido, un ruido raro. Nos agarramos a las varillas que estaban ahí adentro y cuando cayó, unos cayeron por allá, otros por allá y así. Así fue que pasó”, dijo el uniformado Peñaranda.

Ante la versión de que los pilotos abrieron la compuerta para que pudieran saltar, todo en cuestión de segundos, el uniformado respondió: “No, se partió todo el avión, los pilotos no avisaron nada”.

El avión no tuvo fuerza para despegar

Aún se adelantan las investigaciones del caso para aclarar por qué el avión se vino a tierra. Las primeras indagaciones se refieren a problemas con el largo de la pista y no a fallas de la aeronave. Sin embargo, el primero en hablar al respecto fue el secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Arbey Claros.

Habla con SEMANA un sobreviviente de la tragedia del Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo: no saltó del avión, no había una camioneta adentro y esto recuerda

“Hay que decir que el día del accidente, la pista funcionó bien y sin contratiempo. Estos vuelos Hércules aterrizan en Puerto Leguízamo. El tema complejo es que, al parecer, hubo una falla técnica en el avión y, por eso, no tuvo como propulsión, como fuerza para su despegue. Ni siquiera pudo volar, no pudo realizar su despegue y cayó a 700 metros después de la cabecera de la pista norte del aeropuerto municipal Caucaya”, dijo el secretario Claros; sin embargo, estas son declaraciones que deben ser corroboradas mediante la investigación.