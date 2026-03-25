Pedro Sánchez, MinDefensa, respondió en vivo a la frase de Petro de que el avión accidentado en Putumayo era “chatarra”: “Él se preocupa”

Todo un debate ha generado el presidente Gustavo Petro por asegurar que el avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo, era una “chatarra”.

El jefe de Estado ha recibido fuertes críticas por esto, pero aun así ha mantenido su versión y hasta responsabilizó al gobierno del expresidente Iván Duque de lo que pasó con la aeronave.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, habló en SEMANA acerca del siniestro y entregó, en vivo, su opinión sobre la polémica frase dicha por Petro.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Gustavo Petro llama “chatarra” al Hércules accidentado en Putumayo, pero su gobierno “recibió a satisfacción” su mantenimiento en 2023″: ¿contradicción?

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“El presidente es una de las personas más preocupadas por la seguridad, la vida y la integridad de toda la población. Por algo es que puso ese lema en su campaña”, manifestó.

El funcionario aseguró que, más allá del tema político, desde su visión está más que claro que Petro está muy “preocupado” por lo que le pasa a un soldado, a un policía o a cualquier miembro de la Fuerza Pública.

Muestra de esto, según dijo, es el aumento del salario mínimo que en su momento se hizo para los uniformados. Sánchez contó que esto los llenó de “dignidad” y ayudó a sacar de la pobreza a miles de familias.

“En ese enfoque de preocuparse por la vida, él ha manifestado con sus expresiones este tipo de tragedias y lo que ocurrió”, comentó.

Accidente del avión en Puerto Leguízamo, en Putumayo. Foto: AP

Asimismo, el jefe de la cartera de Defensa precisó que el máximo mandatario conoció de primera mano que la aeronave accidentada tenía las condiciones necesarias para volar, más allá de la cantidad de años que tenía.

“Él se preocupa y fue uno de los motivos por los cuales se compraron aviones nuevos. Él ha sido enfático en comprar aeronaves nuevas, capacidades nuevas y que seamos autónomos en esto”, explicó.

De hecho, esta preocupación sobre este tema lo llevó a autorizar, según contó Sánchez, un Conpes por 13 billones de pesos, dinero que se suma a otro y que tiene como objetivo mejorar el sistema de capacidad aérea.

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El ministro indicó que, en términos de aviación, las aeronaves se miden principalmente por las horas de vuelo más que por los años que tienen. Incluso, puso de ejemplo lo que está sucediendo en la guerra de Irán, donde están utilizando aviones de los años 50 y 60.

Por lo mismo, remarcó que lo importante es cumplir con todos los protocolos de mantenimiento. “El mensaje que nos ha dado el señor presidente es que compremos cosas nuevas y en ese enfoque es que nos hemos dirigido nosotros”, señaló.

“La preocupación del presidente es que nos montemos en lo más seguro que podamos hacerlo. Y su enfoque es que sean aeronaves nuevas, ese es el único enfoque”, concluyó.