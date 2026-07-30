El próximo 11 de agosto se cumplirá un año de la muerte del senador Miguel Urbie Turbay, quien duró varios días en el hospital después de que fuera baleado en el parque El Golfito del barrio Modelia, en la ciudad de Bogotá.

Por lo mismo, se está preparando un homenaje para recordar al militante del Centro Democrático, que para ese entonces era una de las grandes opciones que el movimiento político tenía de cara a las elecciones presidenciales.

Jota Pe Hernández, senador y uno de los organizadores del evento, habló en El Debate de SEMANA y, entre otras cosas, reveló detalles de lo que será el monumento que se tendrá.

María Claudia Tarazona y su esposo Miguel Uribe Turbay. Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: maclaudiat

“Esta ley lo que va a permitir es que este 11 de agosto se empiece a implementar una honra a la memoria de Miguel Uribe. Vamos a estar en el antiguo parque El Golfito porque ahí comenzamos a tener los cambios, ese sitio se llamará ahora parque Miguel Uribe Turbay”, explicó.

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En ese sitio y ese día también se llevará a cabo la revelación del monumento que se tendrá para recordar al congresista. El busto, según dijo, llevará una placa que dirá una frase muy recurrente de Uribe Turbay: ‘Un país sin violencia, mi propósito de vida’.

“Justo en ese parque él estaba haciendo un acto democrático, pacífico y allí pretendieron posicionar un símbolo de guerra, de muerte, y Miguel Uribe tiene que dejar allí un símbolo de paz, de democracia”, comentó.

Con esto, en palabras de Hernández, se intentará enviar un mensaje de paz y unión para los colombianos. “Están invitados todos”, agregó.

Miguel Uribe Turbay. Foto: Tomado de la página web migueluribe.com

En cuanto al monumento, María Claudia Tarazona contó que será su hijo pequeño, Alejandro, quien lo descubrirá. La mujer relató que siempre que Miguel Uribe pasaba por el monumento a su mamá, Diana Turbay, se echaba la bendición y esto despertaba curiosidad en el menor.

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En una oportunidad, él le explicó a qué se debía esta acción. “Nos bajamos del carro y Miguel le dijo: ‘Este es el busto de mi mamá y cada vez que paso por acá pienso en ella y pienso que está al lado de Dios’”, manifestó.

Teniendo en cuenta este episodio, se decidió que el monumento del congresista se le entregará al propio Alejandro y será él quien lo descubra.

“Pensamos que lo más lindo era poderle entregar el busto a Alejandro, que él lo destape y sepa que hay un lugar en Bogotá en donde la gente va a pasar, lo va a ver y va a pensar en Miguel al lado de Dios”, dijo Tarazona.

“Yo la verdad creo que va a ser un momento que Alejandro va a recordar todos los días y por el resto de su vida. (...) Mientras que todos podamos seguir repitiendo el nombre de Miguel Uribe, él va a seguir vivo”, complementó.