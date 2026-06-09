“La guerrilla contra la democracia”: María Claudia Tarazona sobre la segunda vuelta presidencial

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, explicó las razones por las que votará en la segunda vuelta presidencial por Abelardo de la Espriella, el candidato del movimiento Defensores de la Patria, que se medirá el 21 de junio con Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico.

En una visita al Congreso de la República, Tarazona explicó que el futuro de Colombia se definiría en la próxima contienda: “Todos tenemos que estar del mismo lado porque aquí no estamos hablando de izquierda o derecha, o de unos contra otros. Aquí estamos hablando (de) la guerrilla contra la democracia”.

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La viuda de Uribe Turbat planteó la opción de respaldar a Abelardo de la Espriella en las urnas, y aclaró que no está trabajando en su proyecto político: “Hago una invitación como ciudadana, yo no estoy participando de la campaña de Abelardo ni absolutamente nada. Lo hago como una ciudadana más”.

Su versión es que este instante es importante para el país: “Este es un momento trascendental en la historia de Colombia. Es mucho lo que tenemos, es muy grande el país que podemos perder. No hay segundas oportunidades. Ya vimos durante estos cuatro años la nefasta administración de Gustavo Petro y de su terrible proyecto político, que ha estado rodeado de escándalos de corrupción, de narcotráfico, de muertes, de violencia, y yo creo que el país no aguanta una segunda”.

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Luego de la primera vuelta, ella mostró su respaldo a De la Espriella, aunque antes había anunciado su apoyo a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, quienes quedaron en el tercer lugar de la contienda por la Casa de Nariño el pasado 31 de mayo. Su mayor preocupación es el destino de la nación, principalmente en materia de seguridad y el respeto por la institucionalidad, como lo ha manifestado en sus diferentes apariciones públicas.