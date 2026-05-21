María Claudia Tarazona ratificó su respaldo a Paloma Valencia: “Decido honrar a mi esposo, Miguel Uribe”

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, ratificó su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia.

“Decido honrar a mi esposo, Miguel Uribe, quien fue un hombre de partido, un hombre leal y él dio su vida por Colombia, su causa era la seguridad. Estoy aquí con Paloma porque creo en ella, porque conoce este país, las dificultades y también las soluciones de todos los problemas que hoy acogen a Colombia”, dijo Tarazona.

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Ella también les solicitó a los integrantes del Centro Democrático respaldar el proyecto político de Valencia y destacó que Valencia es la única candidata que puede unir al centro y derecha de Colombia.

“Paloma es la única candidata que va poder unir al centro y a la derecha. Sin eso, es casi imposible ganarle al candidato Cepeda. No debemos subestimar la capacidad que tiene el petrismo de duplicar su votación en la segunda vuelta”, agregó María Claudia en una rueda de prensa este 21 de mayo.