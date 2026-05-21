Roy Barreras respondió a quienes lo llaman ‘camaleónico’: Terminó poniendo como ejemplo a James Rodríguez

A muy pocos días que en Colombia se lleven a cabo las elecciones presidenciales, el candidato presidencial Roy Barreras no logra repuntar en las encuestas que van vislumbrando cómo estará el panorama político el próximo 31 de mayo.

Mientras llega ese día, los candidatos presidenciales recorren diferentes medios de comunicación tratando de convencer votantes.

Precisamente, en una reciente entrevista en Noticias Caracol, a Barreras le dijeron que él que opinaba sobre quienes lo llamaban ‘camaleónico’, dado a que ha lo largo de su trayectoria política ha apoyado a varios gobiernos, cada uno con ideologías bastante marcadas.

Roy Barreras habla por primera vez de la masonería a la que pertenece, una logia, casi secreta, de la que hacen parte poderosos colombianos

Para responder a si ello le podría estar “cobrando factura” ahora como candidato presidencial, Barreras terminó poniendo como ejemplo al 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez.

“Probablemente, pero puse un ejemplo ahora. ¿James, en cuánto equipos ha jugado? ¿10, 20? En la política es igual, usted lo que no puede cambiar es de ideas; Y le doy una perla. En los 17 años, 15 estuve en el mismo lugar, acompañando a Juan Manuel Santos el partido de La U. Lo demás es mentira, es una falsedad de las redes, de que he estado en todos los partidos. Eso no es cierto", dijo Barreras en dicha entrevista.