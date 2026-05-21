Aguacate Hass, uno de los jalonadores de la economía colombiana: grupo español invirtió en nueva planta para procesarlo

Desde hace algunos años y con los distintos acuerdos comerciales y la llegada de nuevas empresas e inversionistas, el aguacate Hass se ha convertido en un producto de exportación de alto valor y también con un gran impacto en el agro colombiano.

Además de ser un motor económico clave que genera miles de empleos rurales, su éxito se debe a sus ventajas competitivas, su sabor único. De hecho, las cifras apuntan a que es la tercera fruta más exportada por el país y la segunda que más ingresos genera tanto en mercados clave como Europa y Estados Unidos.

Recientemente, se conoció sobre el inicio de funcionamiento de una nueva planta para procesar el aguacate Hass que se procesa en el país. Será operada por Avanto, empresa especializada en la extracción de aceite de este fruto.

“Detrás de esta apuesta se encuentra MIGASA, el grupo agroalimentario andaluz que facturó 2.000 millones de euros en 2024 y exporta aceites vegetales a más de 120 países en cinco continentes -uno de los mayores exportadores de aceite de oliva a granel del mundo”, precisa la empresa.

Este fruto es uno de los jalonadores de la economía colombiana. Foto: Getty Images/iStockphoto

La entrada en producción de la planta es una prueba más de que el aceite de aguacate colombiano se está convirtiendo en un negocio de escala global. Colombia cerró 2025 con exportaciones de aguacate Hass que superaron las 200 mil toneladas y 375 millones de dólares.

Es importante recordar que el grupo Migasa fundado en los años treinta en Sevilla, cuenta con 19 plantas industriales en la Península Ibérica, cerca de 1.500 trabajadores y genera más del 55 % de su negocio en mercados internacionales.

Este grupo facturó 2.000 millones de euros en 2024 y exporta aceites vegetales a más de 120 países en cinco continentes -uno de los mayores exportadores de aceite de oliva a granel del mundo.