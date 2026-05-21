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Paloma Valencia se desploma en Polymarket y tiene solo 9 por ciento de probabilidad de ganar la Presidencia

La candidata del Centro Democrático ha ido perdiendo un gran porcentaje en esta plataforma internacional.

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Redacción Semana
21 de mayo de 2026 a las 11:13 a. m.
Paloma Valencia, candidata presidencial.
Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

A tan solo 10 días de la primera vuelta presidencial, la candidata Paloma Valencia sigue bajando en las probabilidades de llegar a la Presidencia, según la plataforma de predicciones de apuestas internacional Polymarket.

Abelardo de la Espriella (49%) se dispara en Polymarket frente a Iván Cepeda (42%) en la carrera por la Presidencia

En la más reciente medición, Valencia registra apenas el 9 % de probabilidad de ganar la Presidencia. Según los resultados de este 20 de mayo la candidata del Centro Democrático registraba el 11,3 %, por lo que cada vez tendría menos probabilidades de llegar a la Casa de Nariño según esta plataforma.

Polymarket 21 de mayo.
Resultados de Polymarket este 21 de mayo. Foto: Polymarket

Mientras tanto, Abelardo de la Espriella lidera las probabilidades con el 52 %, seguido de Iván Cepeda con el 41 %.

La recta final de la campaña para la primera vuelta presidencial será definitiva para saber quién llegará a reemplazar al presidente Gustavo Petro o quienes serían los dos candidatos que se disputarían la segunda vuelta.