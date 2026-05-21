Paloma Valencia se desploma en Polymarket y tiene solo 9 por ciento de probabilidad de ganar la Presidencia

A tan solo 10 días de la primera vuelta presidencial, la candidata Paloma Valencia sigue bajando en las probabilidades de llegar a la Presidencia, según la plataforma de predicciones de apuestas internacional Polymarket.

Abelardo de la Espriella (49%) se dispara en Polymarket frente a Iván Cepeda (42%) en la carrera por la Presidencia

En la más reciente medición, Valencia registra apenas el 9 % de probabilidad de ganar la Presidencia. Según los resultados de este 20 de mayo la candidata del Centro Democrático registraba el 11,3 %, por lo que cada vez tendría menos probabilidades de llegar a la Casa de Nariño según esta plataforma.

Resultados de Polymarket este 21 de mayo. Foto: Polymarket

Mientras tanto, Abelardo de la Espriella lidera las probabilidades con el 52 %, seguido de Iván Cepeda con el 41 %.

La recta final de la campaña para la primera vuelta presidencial será definitiva para saber quién llegará a reemplazar al presidente Gustavo Petro o quienes serían los dos candidatos que se disputarían la segunda vuelta.