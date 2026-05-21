Paloma Valencia propone regalar neveras nuevas; recuerdan cuando Daniel Quintero ofrecía lavadoras

En medio de la campaña presidencial, y cada vez más cerca de la recta final de la primera vuelta, empiezan a surgir ideas de los candidatos para conquistar votos.

“Tenemos que defender la Constitución”: Paloma Valencia tras encuentro con el Partido Liberal

Por ejemplo, la candidata presidencial Paloma Valencia lanzó una propuesta que causó polémica. “¿Quién tiene nevera vieja? Consume mucho, vamos a darles unas más nuevas que consuman menos para que bajen la tarifa", afirmó Valencia en un evento de campaña en Sincelejo, Sucre.

Tras el anuncio, algunos recordaron cuando el actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, propuso, en medio de la campaña electoral cuando era precandidato, que si llegaba a la Presidencia regalaría cuatro millones de lavadoras, según dijo, con el objetivo de incrementar el PIB del país.

“Vamos a entregar cuatro millones de lavadoras con nuestro programa ‘Colombia te cuida’. Las mujeres no tienen por qué estar lavando ropa y menos a mano“, afirmó el entonces precandidato de la consulta del Frente por la Vida.

Paloma Valencia lanzó la propuesta en medio de un discurso de campaña. Foto: Foto especial para El País

Según explicó Quintero, una lavadora moderna reduciría entre el 50 y el 70 % del consumo de agua, lo que para Colombia sería un beneficio, especialmente cuando este recurso escasea en algunas regiones como La Guajira.

“Nuestra meta será entregar entonces mínimo cuatro millones de lavadoras en cuatro años de gobierno, beneficiar especialmente a hogares de estratos 1, 2 y 3 y priorizar a las mujeres cabeza de hogar y zonas con mayor pobreza multidimensional”, afirmó el entonces candidato.

En la recta final de la campaña para la segunda vuelta presidencial, Paloma Valencia se ha venido reuniendo con distintos sectores. Tuvo un encuentro con la bancada del Partido Liberal en la casa del expresidente César Gaviria, líder de esa colectividad, en la que estuvieron los 43 congresistas electos.

Daniel Quintero había hecho la propuesta de regalar lavadoras. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Gracias al Partido Liberal por su apoyo. Llega en un momento crucial de la historia donde tenemos que defender la obra más importante, que es la Constitución del 91″, afirmó Valencia tras ese encuentro.

La candidata, sin mencionarlo, criticó al petrismo diciendo que se estarían siguiendo un “modelo chavista” por parte de ese sector.

Asimismo, la candidata del Centro Democrático recibió el apoyo del partido cristiano Mira. “Yo soy una mujer de fe. Fui criada por las monjas católicas que inculcaron en mí proceder con ética en todos los aspectos de mi vida. Quiero reafirmar que jamás he reconocido el aborto como un derecho, respetando las causales de la Corte Constitucional, he dicho, es una decisión difícil que puede tomar una mujer”, explicó la candidata.