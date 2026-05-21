La Registraduría concluyó el simulacro nacional de escrutinios. El ejercicio se desarrolló durante dos días para evaluar la funcionalidad del software electoral a través del que se verificarán y consolidarán los resultados de las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo.

La autoridad electoral informó el desarrollo de pruebas técnicas a todas las mesas de votación que se instalarán en los 1.104 municipios del país. En estas, los jueces y notarios verificaron cuáles son las soluciones informáticas disponibles para el procesamiento de datos en los escrutinios, la plataforma web de seguimiento y control de los escrutinios.

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Los órganos de control, auditores de sistemas de las organizaciones políticas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la OEA, y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL) también participaron en ese proceso para verificar el simulacro de escrutinio desarrollado por la Registraduría.

El gerente de informática de la Registraduría Nacional, Hoslander Sáenz Barrera, explicó que “esta prueba nos permite garantizar que toda la infraestructura cumple con los requisitos exigidos para atender de manera oportuna, eficiente y transparente el proceso electoral del próximo 31 de mayo”.

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Una vez finalizado el simulacro de escrutinio en el que se verificó la infraestructura tecnológica, las comunicaciones y los equipos dispuestos para las elecciones presidenciales, el siguiente paso que adelantará la autoridad electoral será el simulacro nacional de digitalización del formulario E-14.

Ese proceso se desarrollará este jueves, 21 de mayo, y también podrá ser verificado por todos los actores involucrados en el proceso electoral en el que los colombianos votarán para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro.

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El pasado 16 de mayo la Registraduría confirmó que también realizó el simulacro de preconteo en el que participaron 75.000 personas entre transmisores, receptores, funcionarios de la Registraduría y personal de apoyo.